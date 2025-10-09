Kalendorius
„Fegdos grupė“ naujajam krašto apsaugos viceministrui ir jo sutuoktinei pervedė pinigų

2025-10-09 15:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 15:10

Nekokybiškus kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo darbus atlikusi „Fegdos grupė“ naujajam krašto apsaugos viceministrui Broniui Bieliauskui ir jo sutuoktinei atliko pinigų pervedimą už automobilių nuomą, rašo naujienų portalas „Delfi“.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Nekokybiškus kelio į Rūdninkų poligoną tiesimo darbus atlikusi „Fegdos grupė“ naujajam krašto apsaugos viceministrui Broniui Bieliauskui ir jo sutuoktinei atliko pinigų pervedimą už automobilių nuomą, rašo naujienų portalas „Delfi“.

Tai, kad iš įmonės pinigus gavo iš tikrųjų, portalui patvirtino pats viceministras, teigdamas, kad pervesti pinigai – sena įmonės skola. Jis taip pat nurodė, kad anksčiau dirbo „Alkestoje“, kurią prieš dvejus metu nupirko „Fegdos grupė“.

„Taip, įmonė grąžino skolą („Alkesta“ 2022 metais restruktūrizavosi). (…) Praėjusį mėnesį buvo pervesta skola (kreditorinis reikalavimas), likusi po „Alkestos“ restruktūrizacijos. Suma – 2919,87 Eur, plius sumokėtas GPM – 514,04 Eur. Jokių kitų mokėjimų iš „Fegdos grupės“ nesu gavęs“, – nurodė B. Bieliauskas.

„Įmonėje darbą baigiau 2023 02 28 dieną. Įmonę nupirkus „Fegdai“, joje nebedirbau. (…) Įmonėje užėmiau projektų vadovavimo skyriaus vadovo pareigas. Buvau samdomas darbuotojas“, – pažymėjo viceministras.

Kaip anksčiau skelbė „Delfi“, kelyje į Rūdninkų poligoną, kurį nutiesė įmonė „Fegda“, iš karto po įrengimo pastebėti defektai. Vis tik, anot portalo, karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš bendrovės esą nereikalauja kelio tiesti iš naujo, ten šiuo metu atliekami remonto darbai.

Anot „Delfi“, laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 m. lapkričio 19 d. iki 2025 m. kovo 7 d. ėjo komercijos direktoriaus pareigas – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) dėl kaltinimų „čekiukų“ byloje politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.

REKLAMA

Įmonė „Fegda“, šiuo metu laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą tvarkyti du kelio ruožus A2 magistralėje Vilnius-Panevėžys, dalyvauja „Rail Baltica“ projekte. 

Vasarą žiniasklaida skelbė, kad „Fegda“ tvarkytame A5 ruože, jungiančiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu, po kiek daugiau kaip pusmečio keliose vietose kelio danga įsmuko iki 35 centimetrų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis
Šakalienė: kelią į Rūdninkų poligoną su defektais nutiesusi įmonė yra pasiruošusi bendradarbiauti tvarkant projektą (5)
Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė apie kelią į Rūdninkų poligoną: Vyriausybė užtikrins, kad įmonė atitaisytų broką (4)

