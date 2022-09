Evalda Šiškauskienė: šiemet bankrutavo daugiau maitinimo įmonių nei per 2 metus

E. Šiškauskienės teigimu, nelikus lengvatinio PVM tarifo, verslas užsidarys masiškai.

„Per pirmąjį pusmetį jau 81 bankrotas maitinimo įstaigose, tai „Creditinfo“ skaičiai, kai per praėjusius dvejus metus iš viso buvo 67 bankrotai. Tada dar energijos kainos nebuvo tokios didelės, o dabar dirbama į minusą, sąnaudos viršija pajamas. Verslas užsidarinės masiškai, ir tai ne grasinimas“, – BNS pirmadienį sakė E. Šiškauskienė, šiuo metu dirbanti viešbučio valdymo įmonėje.

„Ir viešbučiai galvoja apie užsidarymą, Palanga žiemą praktiškai visa užsidaro, ir Vilniuje viešbučiai svarsto“, – pridūrė ji.

Pasak E. Šiškauskienės, protestu norima atkreipti Vyriausybės dėmesį į viešbučių ir restoranų padėtį – anot jos, šis verslas yra ant bedugnės krašto, apyvartinių lėšų poreikis tik auga dėl didinamo minimalaus atlyginimo, augančių energetinių kaštų ir kitų priežasčių.

„Darbo užmokestis kyla, prisidės PVM, atidėtų mokesčių – milijonai ir dar energija smogė. Tokiomis sąlygomis neįmanoma smulkiajam verslui išsilaikyti“, – teigė E. Šiškauskienė.

Asociacijos duomenimis, komunaliniai mokesčiai viešojo maitinimo sektoriui per dvejus metus didėjo 2,3 karto, žaliavos – 51 proc., o darbo užmokestis – 25 proc. Be to, restoranai patyrė šoką ir dėl per 8 pastaruosius mėnesius 7–8 kartus išaugusių komunalinių sąskaitų.

Valdžios institucijos prieš priimant sprendimus neįsigilino į situaciją, neturi svarių argumentų PVM lengvatos naikinimui, sako asociacijos vadovė.

„Nežinoma, kiek biudžetui tai kainuos, dabar yra visiška manipuliacija skaičiais. Skelbiant, kad 24 proc. didėja įmonių pelningumas, paimti tik pelningiausi restoranai, subsidijos ir prastovos įskaičiuotos į pelną, nepaimtas visas sektorius, nors daug restoranų negavo jokių subsidijų. Skaičius – 120 milijonų – biudžeto netekimai dėl lengvatos (PVM – BNS), paimtas prieš pusantrų metų, naujo nėra, dėl šešėlio tyrimo nėra“, – kalbėjo E. Šiškauskienė.

Ji taip pat teigė, kad Vyriausybė klaidingai vertina dabartinę situaciją, kuri nėra gera, o maitinimo įstaigoms prireiks bent poros metų visiškai atsigauti po koronaviruso pandemijos.

„Ir karas sektoriui smogė labiau nei kitiems, nelabai matome atsigavimo dar kokius metus ar du. O Vyriausybė, toks jausmas, jog nieko neįvyko, viskas gerai. Visi pamatė vasarą porą mėnesių Vilniaus gatvėje prisikimšusias lankytojų kavines, bet tie gėrimukus pasistatę žmonės nėra sumažinto PVM išdava, nes už alkoholį tai mokamas 21 procentas“, – BNS sakė E. Šiškauskienė.

„Paprastas paskaičiavimas: ar jiems turėtų mokėti Užimtumo tarnyba, ar verslas pats gali išsilaikyti“, – sakė E. Šiškauskienė.

Vyriausybei neketinant nuo kitų metų pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo maitinimo paslaugoms bei dar svarstant dėl lengvatos viešbučiams pratęsimo, asociacija antradienį Vilniuje rengia protesto akciją, kuri vyks Vinco Kudirkos aikštėje, šalia Vyriausybės rūmų, joje ruošiasi dalyvauti restoranų verslo darbuotojai iš visos Lietuvos, išvakarėse pranešė LVRA.

Asociacija skelbia, kad Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau nei 7 tūkst. restoranų ir kavinių, juose dirba daugiau nei 37 tūkst. žmonių, o viešbučiuose – dar 14 tūkst.