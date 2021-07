Eurostatas: būsto kainų augimas Lietuvoje – vienas didžiausių ES

Sausį-kovą, palyginti su tuo pačiu laiku 2020 metais, būstas Lietuvoje pabrango 12 procentų. Labiau jis brango tik Danijoje (15,3 proc.) ir Liuksemburge (16,7 proc.), rodo ketvirtadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje per metus būstas pabrango 2,8 proc., Estijoje – 6,6 procento.

Per ketvirtį – pirmąjį, palyginti su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, būsto kainos Lietuvoje išaugo 5 procentais. Labiau per ketvirtį kainos augo Danijoje (5,8 proc.) ir Estijoje (6,6 proc.). Latvijoje kainos per ketvirtį augo 1,3 procento.

Visoje ES būsto kainos per metus vidutiniškai kilo 6,1 proc., per ketvirtį – 1,7 procento.