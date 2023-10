ESO: Valstybės kontrolės išvados dėl tariamai neįvykdytų investicijų klaidina visuomenę

REKLAMA

REKLAMA

Aptariamu periodu išsiskyrė ESO ir VERT požiūriai į taikytą metodiką. Dėl skirtingo metodikos traktavimo ir neva neįvykusio investavimo netgi buvo kilęs teisinis ginčas tarp ESO ir VERT. ESO ieškinį atsiėmė, nes bendrovės prioritetas buvo ir yra kuo daugiau investuoti į tinklo patikimumą.

REKLAMA

Bendrovė visus planuotus įsipareigojimus, numatytus ilgalaikiame investiciniame plane, kuris buvo pateiktas ir VERT, įvykdė ir 2016-2021 metais į tinklą investavo 0,8 mlrd. eurų.

Per paskutinius dvejus metus investicijos dar išaugo – į tinklą investuota daugiau nei 0,5 milijardo eurų.

ESO vertinimu, neatsižvelgiant į šį kontekstą visuomenei sudaromas klaidingas įspūdis neva bendrovė sąmoningai nevykdė investicijų, nors tai yra netiesa.

Be to pasirodantys teiginiai, kad bendrovė ESO neinvestavo ir vietoj to mokėjo dividendus, taip pat neatitinka tikrovės. Įmonės pinigų srautuose dividendų išmokėjimui skiriama suma siekia vos dešimtadalį investicijų sumos.

Apgailestaujame dėl sukeltos sumaišties.