Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

EIM skelbia 20 mln. eurų investiciją – Jonavos rajone iškils moderni kartono pakuočių gamykla

2025-09-19 09:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 09:27

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį su „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuve, kuri Jonavos rajono savivaldybėje plėtos modernios kartono pakuočių gamyklos projektą, skelbiama pranešime spaudai. Pasak ministerijos, įgyvendinant projektą planuojama investuoti 20 mln. eurų.

Jonava. ELTA / Andrius Ufartas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį su „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuve, kuri Jonavos rajono savivaldybėje plėtos modernios kartono pakuočių gamyklos projektą, skelbiama pranešime spaudai. Pasak ministerijos, įgyvendinant projektą planuojama investuoti 20 mln. eurų.

REKLAMA
0

Pasak pranešimo, gamyklos veikla apims pilną kartono pakuočių gamybos procesą: nuo dizaino paruošimo ir spaudos iki kirtimo, klijavimo bei pakavimo. Bus gaminamos tiek standartinės, tiek individualizuotos pakuotės, atitinkančios aukštus Vakarų Europos rinkos reikalavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teigiama, kad įmonė gamyboje planuoja naudoti aplinkai draugiškus žaliavų sprendimus, o produkcija bus skirta maisto, kosmetikos, farmacijos, vyno ir kitų gėrimų sektoriams.

REKLAMA
REKLAMA

„Šis projektas sustiprins Jonavos rajono pozicijas kaip modernios ir tvarios gamybos vietos Lietuvoje. Naujai kuriama gamykla ne tik suteiks darbo galimybių vietos gyventojams, bet ir užtikrins, kad mūsų šalies verslas galėtų konkuruoti aukščiausiu lygiu Europos rinkose“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.

Anot EIM, įgyvendinus projektą turėtų būti sukurtos sukurtos 89 naujos darbo vietos.

Po šios sutarties pasirašymo pagal stambaus investicinio projekto programą Lietuvoje iš viso planuojama pritraukti 1,68 mlrd. eurų investicijų ir sukurti daugiau nei 5 tūkst. darbo vietų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų