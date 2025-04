„Ecoservice“ perima dalies Vilniaus miškų priežiūrą

Panerių girininkijai priklauso Aukštųjų ir Žemųjų Panerių miškai. Tuo metu Vingio girininkija apima miškus Lazdynų, Karoliniškių, Žvėryno rajonuose, dalį miškų Pilaitės ir Viršuliškių rajonuose, taip pat miškus Fabijoniškių, Pašilaičių, Visorių ir Jeruzalės rajonuose – iš viso apie 2,4 tūkst. hektarų.

Įvardijo, kaip prižiūrės

Didžiąją dalį Vilniaus miškų, kuriuos prižiūrės „Ecoservice“, sudaro pušynai ir eglynai.

„Į mūsų prižiūrimą teritoriją patenka ir aktyviai lankomo 100 km tako aplink Vilnių atkarpos, – pranešime cituojama „Ecoservice“ Aplinkos priežiūros verslo direktorė Diana Lubė.

Norėdami užtikrinti patogų ir saugų pėsčiųjų judėjimą šia trasa, rūpinsimės atliekų surinkimu ir išvežimu, prižiūrėsime, jog ant takų nebūtų nuvirtusių medžių ar kitų kliūčių, trukdančių įveikti trasą, šiltuoju metu pjausime žolę palei takus ir aplinkinėse teritorijose“, – pridūrė ji.

Be to, nurodoma, jog Vilniaus miškuose per ateinančius metus bus atliekami jaunuolynų ugdymai, reikalingi tarpiniai kirtimai, želdinių priežiūra kirtavietėse, vykdomi pavienių medžių genėjimo ir kiti suplanuoti darbai, kurių tikslas – sveiki ir tvarūs miesto miškai.