TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ECB bazinių palūkanų nepakeitė

2025-09-11 15:30 / šaltinis: BNS
2025-09-11 15:30

Europos Centrinis Bankas (ECB) per pinigų politikos svarstymo posėdį ketvirtadienį  paliko galioti bazines palūkanas dabartiniame lygyje, jos formuotojams laikantis atsargaus „laukimo ir stebėjimo“ požiūrio dėl stabilios infliacijos, ekonomikos atsparumo ir neapibrėžtumo tarptautinėje prekyboje.

ECB (nuotr. SCANPIX)

0

Antrą kartą iš eilės priimtas toks sprendimas pateisino prognozes rinkose.

Pagrindinė iš trijų ECB nustatomų bazinių palūkanų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – lieka 2 proc., tai yra vadinamajame neutraliame lygyje, kai pinigų politika nei riboja, nei skatina ekonominę veiklą.

Kitos dvi ECB nustatomos palūkanų normos – refinansavimo ir riboto skolinimosi galimybės ir toliau bus atitinkamai 2,15 proc. ir 2,4 procento.

Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos iš viso dviem procentiniais punktais.

Šiuo metu rinkose dominuoja nuomonės, jog ECB bazinių palūkanų šiemet nebekeis.

