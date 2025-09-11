ECB bazinių palūkanų nepakeitė

Antrą kartą iš eilės priimtas toks sprendimas pateisino prognozes rinkose.
Pagrindinė iš trijų ECB nustatomų bazinių palūkanų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – lieka 2 proc., tai yra vadinamajame neutraliame lygyje, kai pinigų politika nei riboja, nei skatina ekonominę veiklą.
Kitos dvi ECB nustatomos palūkanų normos – refinansavimo ir riboto skolinimosi galimybės ir toliau bus atitinkamai 2,15 proc. ir 2,4 procento.
Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos iš viso dviem procentiniais punktais.
Šiuo metu rinkose dominuoja nuomonės, jog ECB bazinių palūkanų šiemet nebekeis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!