Duris užveria legendinis restoranas Vilniuje

Kaip rašo portalas „vz.lt“, nuo 1994 m. lapkričio 11 d. įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Vandens malūnas" siekia bankroto.
Pastaroji bendrovė nuo 1999 m. valdė restoraną „Verkių vandens malūną“, esantį Verkių parke.
Kaip portalui „vz.lt“ sakė „Vandens malūno“ savininkė Aurelija Burokaitė, sprendimą nutraukti veiklą ir skelbti bankrotą lėmė pasikeitusios objekto nuomos sąlygos, kainodara, taip pat ir priimtas sprendimas panaikinti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą ir kt.
Vis tik be maitintojo, pasak portalo, unikalus objektas neturėtų likti, mat lapkritį įvyko naujas patalpų nuomos konkursas.