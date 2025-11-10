 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Duomenis VMI jau teikia 75 proc. šalyje veikiančių kasos aparatų

2025-11-10 10:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:47

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) praneša jau gaunanti duomenis iš 75 proc. šalyje veikiančių kasos aparatų. 

VMI. ELTA / Žygimantas Gedvila

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) praneša jau gaunanti duomenis iš 75 proc. šalyje veikiančių kasos aparatų. 

VMI duomenimis, į i.EKA sistemą duomenis jau teikia apie 15 tūkst. smulkiųjų verslininkų iš 19 tūkst. kasos aparatų, o bendrai duomenys teikiami iš 53 tūkst. (75 proc.) kasos aparatų, praneša Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). 

„Vis dėlto, duomenų dar neteikia 13 tūkst. verslininkų, nors tokia pareiga jiems yra nuo gegužės“, – rašoma pranešime. 

„Kaip ir ankstesniais įstatymo įgyvendinimo etapais, taip ir šiame, paskutiniame etape, smulkiesiems verslininkams netaikome atsakomybės, jei įsidiegti reikalavimus atitinkantį kasos aparatą vėluojama dėl objektyvių priežasčių, tačiau aktyviai dedamos pastangos tai padaryti“, – pranešime cituojamas VMI Operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius. 

Jo teigimu, verslas turi sudaryti sutartis su aptarnavimo įmonėmis dėl kasos aparato įrengimo ir paruošimo teikti duomenis į i.EKA. 

„Tikimės, kad vėluojantieji pasiruošė ir artimiausiu metu pradės duomenų teikimą į i.EKA“, – akcentuoja R. Puncevičius. 

VMI atkreipia dėmesį, kad tolerancijos laikotarpis smulkiajam verslui tęsiasi iki š. m. gruodžio 31 d, todėl kviečia verslą nelaukti paskutinės dienos, užtikrinant duomenų teikimą iki šio termino.

