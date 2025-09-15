Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Draudikės „Balcia“ pirmojo pusmečio pelnas išaugo 1,5 karto

2025-09-15 10:59 / šaltinis: BNS
2025-09-15 10:59

Ne gyvybės paslaugas ir Lietuvoje teikianti bendrovė „Balcia Insurance" („Balcia") paskelbė per pirmąjį pusmetį trijose Baltijos valstybėse ir Lenkijoje uždirbusi 4,485 mln. eurų pelno – 49,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

Ne gyvybės paslaugas ir Lietuvoje teikianti bendrovė „Balcia Insurance“ („Balcia“) paskelbė per pirmąjį pusmetį trijose Baltijos valstybėse ir Lenkijoje uždirbusi 4,485 mln. eurų pelno – 49,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

0

Per pirmus šešis šių metų mėnesius pritraukta 104,088 mln. eurų draudimo įmokų – 34,7 proc. daugiau nei prieš metus, o kompensacijų suma padidėjo 13,1 proc. iki 49,683 mln. eurų.

Daugiausiai pasirašyta vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo (62,527 mln. eurų, 30,2 proc. daugiau nei pernai sausį-birželį), KASKO draudimo (28,997 mln. eurų, 34,9 proc. daugiau), turto draudimo (7,614 mln. eurų, 76,7 proc. daugiau) įmokų.

„Balcia“ pagrindinę būstinę turi Latvios sostinėje, padalinius – Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.

Pagrindiniai bendrovės akcininkai – Latvijos fiziniai asmenys.

