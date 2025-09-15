Draudikės „Balcia“ pirmojo pusmečio pelnas išaugo 1,5 karto

Per pirmus šešis šių metų mėnesius pritraukta 104,088 mln. eurų draudimo įmokų – 34,7 proc. daugiau nei prieš metus, o kompensacijų suma padidėjo 13,1 proc. iki 49,683 mln. eurų.
Daugiausiai pasirašyta vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo (62,527 mln. eurų, 30,2 proc. daugiau nei pernai sausį-birželį), KASKO draudimo (28,997 mln. eurų, 34,9 proc. daugiau), turto draudimo (7,614 mln. eurų, 76,7 proc. daugiau) įmokų.
„Balcia“ pagrindinę būstinę turi Latvios sostinėje, padalinius – Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje.
Pagrindiniai bendrovės akcininkai – Latvijos fiziniai asmenys.
