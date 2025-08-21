Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Vairuotojai degalų vyksta į užsienį: kada ir kiek Lietuvoje mažės kainos?

2025-08-21 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 13:57

Lietuvoje degalų pardavimai nukrito dviženkliais skaičiais. Visą nuosmukį, pasak ekonomistų, sudaro dyzelinas, kurio sunkvežimiai Lietuvoje nesipila, nes Lenkijoje kartais dyzelino litro kaina 14 centų mažesnė nei Lietuvoje. Tiesa, padidėjusio dyzelino akcizo surenkama daugiau, net ir krentat pardavimams, dėl to valdžia neskuba keisti savo planų.

0

Daugiau apie tai, ar Lietuvoje mažės degalų kainos ir kada tai gali nutikti, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandr Izgorodin ir nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovas Erlandas Mikėnas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

