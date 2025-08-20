Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Netrukus įsigalios nauja tvarka dėl automobilių pardavimo: štai kas laukia pirkėjų ir pardavėjų

2025-08-20 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 13:57

Nuo 2026 metų naudotų automobilių pardavėjams visoje Europos Sąjungoje teks įrodyti, kad jų parduodami automobiliai (ar bet kuri kita transporto priemonė) yra tinkama eksploatuoti. Tokia prievolė atsiras pagal naują ES senų transporto priemonių reglamentą, kuriam 2025 m. birželio 17 d. pritarė ES Aplinkos ministrų taryba.

0

Nuo šiol kiekvieną kartą pasikeitus automobilio savininkui – tiek šalies viduje, tiek jį eksportuojant – privaloma pateikti vieną iš dviejų dokumentų: galiojančią techninės apžiūros pažymą arba nepriklausomo transporto priemonių eksperto išvadą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kas laukia pirkėjų ir pardavėjų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas ir „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Navickas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

