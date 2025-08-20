DIENOS PJŪVIS. Netrukus įsigalios nauja tvarka dėl automobilių pardavimo: štai kas laukia pirkėjų ir pardavėjų

Nuo šiol kiekvieną kartą pasikeitus automobilio savininkui – tiek šalies viduje, tiek jį eksportuojant – privaloma pateikti vieną iš dviejų dokumentų: galiojančią techninės apžiūros pažymą arba nepriklausomo transporto priemonių eksperto išvadą.
Apie tai, kas laukia pirkėjų ir pardavėjų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja automobilių pardavimo bendrovės „Longo LT“ vadovas Paulius Valiukėnas ir „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Navickas.
