DIENOS PJŪVIS. Kol ekonomika auga, dalis lietuvių tik skursta: kas vyksta su gyventojų pinigais?

Dėl to kyla esminis klausimas: kodėl dirbančiųjų pajamos vis dažniau nebeapsaugo nuo skurdo, ir kokios priemonės padėtų sumažinti gilėjančią socialinę atskirtį?
Apie skurdo tendencijas šalyje, dirbančiųjų padėtį ir pajamų perskirstymo politikos iššūkius diskutuoja Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė ir ekonomistas Romas Lazutka.
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