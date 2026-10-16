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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tyrimas: Lietuvoje daugėja skurstančių dirbančiųjų

2026-10-16 08:22 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-16 08:22
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Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė sako, kad per pastaruosius penkerius metus skurstančių žmonių Lietuvoje padaugėjo. Pasak jos, išaugo skurdas tų gyventojų, kurie turi darbą.

Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė sako, kad per pastaruosius penkerius metus skurstančių žmonių Lietuvoje padaugėjo. Pasak jos, išaugo skurdas tų gyventojų, kurie turi darbą.

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„Per penkerius metus tikrai blogėja situacija, ypač tam tikrų grupių. Tai senjorai, žmonės su negalia, vieniši asmenys, taip pat bedarbiai. Ir, kas mus irgi neramina, kad padidėjo visu procentiniu punktu dirbančių skurstančiųjų, tai, vadinasi, darbas savaime neišgelbės nuo skurdo“, – LRT radijui penktadienį teigė A. Adomavičienė.

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„Giliau žvelgiant į kitus rodiklius, tarkime, į skurdo rizikos gylį, kuris parodo, kiek procentų nuo vidutinės skurdo rizikos žmonių pajamos atsilieka nuo skurdo rizikos ribos, kuris šiuo metu yra 699 eurai. Tai tas skaičius irgi didėja. Dar žiūrint į infliacijos foną, tai matom, kad tas žmonių suspaudimas iš tikrųjų didėja ir nėra lengvėjanti situacija“, – pridūrė ji.

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Skurdą patiria ir dirbantys gyventojai – tyrimas

Naujausia skurdo ir socialinės atskirties apžvalga rodo, kad absoliutus skurdas, kai žmonėms neužtenka pinigų net būtiniausiems poreikiams, siekia 7 proc.

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A. Adomavičienės teigimu, kaimiškose teritorijose skurdas yra didesnis, tačiau, anot jos, mažėja vaikų skurdas.

„Kur Lietuva tikrai, palyginti gerai tvarkosi, tai vaikų skurdas, ir čia mes per paskutinį dešimtmetį padarėme proveržį, vadinasi, turime patirtį ir mokame tvarkytis. Klausimas, kiek tai perkelsime ir į kitas grupes“, – kalbėjo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė.

Nevyriausybinių organizacijų duomenimis, 2025 metais 50,5 procento žmonių su negalia Lietuvoje grėsė skurdas arba socialinė atskirtis – tai buvo didžiausias rodiklis Europos Sąjungoje, kurios vidurkis siekė 28,8 procento.

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