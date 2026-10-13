Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ruošiami Darbo kodekso pakeitimai: štai ką tai palies

2026-10-13 06:31 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 06:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimui ketinama pristatyti Darbo kodekso pataisas, kurios, pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas.

Maisto kurjeriai, Wolt, Bolt (nuotr. ELTA / Andrius Ufartas, Žygimantas Gedvila / BNS)

Seimui ketinama pristatyti Darbo kodekso pataisas, kurios, pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, leis gerinti darbo interneto platformose sąlygas.

REKLAMA
0

Per skaitmenines platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.

Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai – pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendžiant, ar yra darbo santykiai, visų pirma būtų žiūrima, ar yra pavaldumo požymių, ar žmogus pats gali laisvai pasirinkti teikti paslaugas, kuriuo laiku, nusistatyti maksimalią jų apimtį, susitarti dėl kainos, susipažinti su esminėmis jų sąlygomis: įkainiu, konkrečiu adresu, vieta, atstumu ir panašiai.

REKLAMA
REKLAMA

Pokyčiams yra pritarusi Vyriausybė

Ministrė Inga Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad šiame sektoriuje dirbantieji turi žinoti, kokios algoritminės stebėjimo sistemos taikomos jų darbe, kokius duomenis jos renka ir kuo besivadovaudamos priima sprendimus dirbančiųjų atžvilgiu.

Pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliamos Europos Sąjungos Platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų