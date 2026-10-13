Ruošiami Darbo kodekso pakeitimai: štai ką tai palies

Per skaitmenines platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai.
Pakeitimais siekiama teisingai nustatyti, ar platformoje dirbantys žmonės yra jos darbuotojai, ar dirbantys savarankiškai – pirmiausia būtų vertinamos faktinės aplinkybės, o ne tai, ką sutartyje nurodytų šalys.
Sprendžiant, ar yra darbo santykiai, visų pirma būtų žiūrima, ar yra pavaldumo požymių, ar žmogus pats gali laisvai pasirinkti teikti paslaugas, kuriuo laiku, nusistatyti maksimalią jų apimtį, susitarti dėl kainos, susipažinti su esminėmis jų sąlygomis: įkainiu, konkrečiu adresu, vieta, atstumu ir panašiai.
Pokyčiams yra pritarusi Vyriausybė
Ministrė Inga Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad šiame sektoriuje dirbantieji turi žinoti, kokios algoritminės stebėjimo sistemos taikomos jų darbe, kokius duomenis jos renka ir kuo besivadovaudamos priima sprendimus dirbančiųjų atžvilgiu.
Pakeitimais į Lietuvos teisę perkeliamos Europos Sąjungos Platformų direktyvos nuostatos, garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų priimamų sprendimų.