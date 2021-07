Dėl užsitęsusių karščių įspėja apie mažesnį derlių – maisto produktai brangs dar labiau?

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė įsitikinusi, kad Lietuvoje dėl karščio jau reikėtų skelbti ekstremalią situaciją.

„Esant tokiam karščiui, virš 30 laipsnių jau niekas nebeauga. Derlius mažas, jo užauginti nebepadeda net laistymas. Be to, ši situacija gali lemti ir didesnes daržovių kainas“, – pastebėjo daržovių augintojų asociacijos atstovė.

Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Ignas Hofmanas taip pat pritarė, kad karščius sunku pakelti tiek augalams, tiek gyvuliams.

„Augalai daug išgarina vandens. Daržovių augintojai patiria didesnius kaštus, reikia dažniau daržoves laistyti. Tai gali turėti tiesioginę įtaką kainų augimui, nes augintojai nesulauks planuoto derliaus. Žinoma, reiktų atkreipti dėmesį ir į situaciją kaimyninėse šalyse – Latvijoje ar Lenkijoje. Jie artimiausi mūsų konkurentai. Juk puikiai suprantame, kad šiuo metu galimybės yra didelės, tad produktus galima atsivežti iš kitų šalių.

Kalbant apie grūdus, jų derlius irgi bus mažesnis nei tikėjomės. Tačiau apie kainas anksti kalbėti, nes grūdų kaina yra nustatoma tarptautiniu mastu. Tad reikia dar palaukti“, – kalbėjo ūkininkų atstovas.

Pieno primelžiama mažiau

Taip pat jis išskyrė, kad karščiai didžiausią įtaką daro gyvulių augintojams.

„Kaip žmonės sunkiai pakelia karštį, taip ir gyvuliai. Pavyzdžiui, žmonėms pajūryje susidūrė su vabzdžių atakomis. Su tuo pačiu kovoja ir gyvuliai, juos puola kraujasiurbiai. Ūkininkai bando juos apsaugoti.

Be to, karčiai daro tiesioginę įtaką produkcijai. Pavyzdžiui, pieno per karščius primelžiama mažiau“, – ūkininkų problemas vardijo I. Hofmanas.

„Linas Agro Group“ valdybos pirmininko pavaduotojas Andrius Pranckevičius pritarė, kad gyvulių augintojai patiria didelių sunkumų.

„Naktys tokios pat karštos, kaip ir dienos. O kai naktį temperatūra nenukrenta žemiau dvidešimties laipsnių, nėra kada pastatams atvėsti.

Pavyzdžiui, mūsų įmonės pastatai yra modernizuoti, turi ventiliatorius. Atrodo šios technologijos turėtų padėti, tačiau nepadeda. Ventiliavimas neduoda jokios naudos, toks pat karštas oras eina. Jeigu naktį temperatūra nukristų iki 15 laipsnių šilumos, kaip vasarą ir būdavo, jau būtų atvėsimo laikotarpis. Dabar jo nėra“, – pasakojo įmonės atstovas.

Anot jo, gyvuliams tenka kęsti karštį, pavyzdžiui, karvės mažiau ėda, daugiau geria vandens, todėl mažėja pieno primelžiai.

„Pastebime, kad kas savaitę mažėja primelžiamo pieno kiekiai. Taip pat kenčia pieno kokybė, mažėja baltymų ir riebalų koeficientai. Supirkėjai fiksuoja šiuos koeficientus ir mato, kad jie kaskart blogėja.

Tik laukiame, kad baigsis tie karščiai. Tačiau karščio šokas, kurį gavo gyvuliai nepraeis taip greitai. Karščio šokas neigiamą efektą dar išlaiko 3 mėnesius, nors oro temperatūra ir nukrenta žemiau. Gyvuliai taip greitai neatsistato. Tad dar iki rudens vidurio galime jausti pasekmes.

Tačiau pieno kainos pokyčių kol kas nepajutome“, – sakė A. Pranckevičius.

Javapjūtė jau prasideda

Kalbėdamas apie karščio įtaką grūdams įmonės atstovas pastebėjo, kad javams trūksta drėgmės o lietūs, kurie kartais užeina jau nebepadeda.

„Lyja ne visur, centrinė ir šiaurės Lietuva mažai gavo lietaus, daugiau lijo pietų Lietuvoje, Vilniaus regione. Tačiau, pavyzdžiui, mūsų konkrečiu atveju, lietus padarė daugiau žalos nei naudos. Užklupusi audra, škvalas išguldė kelis šimtus hektarų pasėlių.

Netrukus jau prasideda rugiapjūtė, tad jeigu ir pradėtų lyti, tai nieko nebepakeistų. Pagrindinis javų brendimo laikas jau praėjo. O paskutinių kelių savaičių žala jausis nuėmus derlių“, – sakė įmonės atstovas.

Jo teigimu, visą laiką buvo tikimasi gero derliaus, galbūt net geresnio nei pernai.

„Tačiau paskutinės kelios savaitės karščio pakoregavo derlių, grūdai bus mažesni. Taip pat didelis klausimas, kokia bus jų kokybė ir klasė. Neaišku, kiek grūdų turėsime kokybiškų, o kiek pašarinių. Tad matome, kad karštis neatnešė jokios naudos“, – tikino A. Pranckevičius.

Anot jo, Europinė grūdų kaina šiek tiek mažėja.

„Tačiau kaina galutinai susiformuos per ateinančias 3 savaites. Visos didžiosios šalys, kurių derlius lemia kainas, nuims derlių. Jeigu derlingumas bus mažesnis nei tikėtasi, tada kaina augs, jeigu derlius bus geras kaina beveik nesikeis. Apskritai grūdų kaina yra gana aukšta, ją padidinti gali tik mažesnis derlius“, – pasakojo A. Pranckevičius.