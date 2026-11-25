„Šios dienos atšaukimai įvyko dėl netikėto streiko“, – atsakydama vartotojui socialiniame tinkle „X“ nurodė „Eurostar“ ir pridūrė, kad trikdžiai paveikė eismą „abiem kryptimis“ tarp Paryžiaus ir Londono.
Ką gali padaryti atšauktų reisų keleiviai
„Rekomenduojame pakeisti kelionės datą“, – keleiviams savo svetainėje nurodė bendrovė. Ji pridūrė, kad keleiviai galės pakeisti bilietus arba susigrąžinti visus už juos sumokėtus pinigus.
„Eurostar“ taip pat paragino profesines sąjungas tęsti derybas su bendrove ir pabrėžė, kad yra atvira „konstruktyviam dialogui“. Bendrovė nepatikslino, kas streikuoja ir dėl kokių priežasčių.
Be pagrindinio maršruto tarp Paryžiaus ir Londono per Lamanšo sąsiaurio tunelį, „Eurostar“ traukiniai taip pat kursuoja į Belgiją, Nyderlandus ir Vokietiją. Kai kurie šių reisų trečiadienio rytą taip pat vėlavo.