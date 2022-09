Dėl kompensacijų šildymui Panevėžio savivaldybėje nusidriekė eilės

Panevėžiečiai būriuojasi Miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus koridoriuje ir laukia galimybės pateikti prašymus šildymo kompensacijai gauti.

Kompensacijos prašytojų eilių nėra Panevėžio rajono savivaldybėje – prašymai teikiami rajono seniūnijų socialiniams darbuotojams.

Vyksta išankstinė registracija

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyriaus vedėja Audrė Grainienė tvirtino, kad didelių eilių nėra.

„Tik ryte prieš 8 valandą panevėžiečiai rikiuojasi į eilę, bet jie įleidžiami ir pagal išankstinę registraciją, jei kreipiasi į nurodytą specialistą. Žmonės skuba registruotis, bet skubėjimas nieko nepakeis, kompensacija bus paskirta nustatytu laiku. Kita vertus, nebūtinai reikia stovėti eilėje – žmonės gali registruotis internetu. Šiuo metu panevėžiečiai išankstinei registracijai registruojami gruodžio mėnesiui“, – aiškino A. Grainienė ir sakė, kad didesni žmonių srautai būna ryte ir popiet.

Kompensacija visam šildymo sezonui

Pasak Socialinių reikalų skyriaus vedėjos, per darbo dieną skyriaus specialistai vidutiniškai priima per 100 žmonių.

„Be to, skyriaus specialistai jau nagrinėja gautus prašymus internetu kompensacijai gauti. Per dieną jie išnagrinėja apie 200 prašymų. Prašančiųjų gauti kompensacijas Panevėžio mieste apie 50 proc. daugiau nei buvo anksčiau. Vyriausybė priėmė sprendimą, kad prašymas kompensacijai galios visam šildymo sezonui“, – pasakojo A. Grainienė.

Eilės ryte ir popiet

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių išmokų poskyrio vyriausioji specialistė Lina Šukienė teigė, kad gyvos eilės nėra.

„Į skyrių ateina iš anksto užsiregistravę panevėžiečiai, kad galėtų pateikti prašymus kompensacijai. Žmonės ateina nustatytu laiku. Gal jų šiek tiek būriuojasi, nes kai kurie ateina anksčiau. Nedidelės bendros eilutės – iki 15 žmonių – būna ryte ir popietiniu laiku. Juolab kad ateina spręsti ir kitų reikalų, dėl kitų problemų. Be to, tokiose eilėse stovi ir ukrainiečiai“, – pasakojo L. Šukienė ir sakė, kad prašymą šilumos kompensacijai gauti žmonės gali pateikti per SPIS sistemą.

Kreipiasi į seniūnijas

Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė aiškino, kad rajono gyventojai dėl kompensacijos šildymui kreipiasi į seniūnijas.

„Žmonės kreipiasi į seniūnijas pagal savo gyvenamąją vietą ir ten rašys prašymus. Tie prašymai atkeliaus į Panevėžio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir čia bus apskaičiuojamos kompensacijos dydis. Žmonės gaus informaciją, kokio dydžio kompensaciją priklauso gauti“, – pasakojo V. Savickienė ir teigė, kad šildymo kompensaciją gali gauti gyventojai, besišildantys bet kokiu kuru, jeigu jiems priklauso kompensacija.

„Tai skaičiuojama pagal gyventojo pajamas ir būsto plotą. Patikrinti, kaip ir kreiptis dėl kompensacijos, galima internete arba savivaldybėje. Žmonės skuba kreiptis ir domisi, kaip gauti šildymo kompensaciją. Dabartiniu metu nerekomenduojame teikti prašymų, nes neaišku, kada prasidės šildymo sezonas, už kokius mėnesius reikės pristatyti pajamas“, – sakė Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Prašo neskubėti

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos, prašymai iš kiekvienos seniūnijos bus perduoti Savivaldybei.

„Kartą per savaitę tie prašymai bus atvežti į Rajono savivaldybę, bet dar nė vienas prašymas mūsų nepasiekė. Šiuo metu skyriaus specialistai apdorojo prašymus, kuriuos gavome elektroniniu būdu. Jeigu užpildyta gerai, tuos prašymus priimame. Prašome žmonių neskubėti, nes pristačius pašymą, teks ateiti antrą kartą – atnešti pažymą apie pajamas. Elektroniniu būdu pildo prašymus, bet yra nemažai užpildytų neteisingai – jie grąžinami. Specialistės tuomet rašo laiškus ir aiškina, kodėl prašymas atmestas, ką reikia pataisyti. Darbo krūvis specialistams – didelis“, – teigė V. Savickienė ir sakė, kad kompensacijos gavėjų šiemet bus dvigubai daugiau nei pernai.

Skyrė papildomai lėšų

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet savivaldybėms skyrė papildomai apie 46 mln. eurų dėl padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio ir išsiplėtusio kompensacijų gavėjų rato.

Kompensaciją už šildymą gyventojai nuo šiol gali gauti iš karto visam sezonui, o ne trims mėnesiams, kaip buvo anksčiau. Ar kompensacija gyventojui priklauso, skaičiuojama pagal gyventojo pajamas ir būsto plotą.

Tai pasitikrinti galima Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Pritaikius valstybės paramą už šildymą, gyventojai turėtų mokėti ne daugiau kaip dešimtadalį į rankas gaunamų pajamų.

Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas už šildymą gavo maždaug 248 tūkst. gyventojų. Šiemet tikimasi apie 300 tūkst. prašymų.