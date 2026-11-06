Dėl degalų kainų – naujausia žinia

Taline 95 markės benzino litras per savaitę atpigo vidutiniškai 8 centais, 98 markės – 15 centų, o dyzelinas – 3 centais. Rygoje benzinas atpigo vidutiniškai 4,9 cento, o dyzelinas pabrango 0,4 cento. Vilniuje benzino kaina smuktelėjo 5 centais, o dyzelino – 4 centais.
Estijos sostinėje penktadienį 95 markės benzinas kainavo vidutiniškai 1,724 euro – 11,2 cento mažiau nei Rygoje ir 15,5 cento mažiau nei Vilniuje. 98 markės benzinas Taline kainavo 1,799 euro – 10,7 cento mažiau nei Rygoje ir 17,9 cento mažiau nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline siekė 2,049 euro – dviem centais mažiau nei Rygoje ir 23 centais mažiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.