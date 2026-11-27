Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 2,01 euro iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,14 euro ir buvo 0,42 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (2,15 euro).
LEA: vidutinės benzino ir dyzelino kainos šalyje sumažėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 2,01 euro, o didžiausia, siekusi 2,30 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Benzino kainos svyravo nuo 1,55 euro iki 1,89 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,68 euro ir buvo 0,80 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,70 euro).
Pigiausias benzinas penktadienio rytą buvo „EU Verslas“ tinklo degalinėje Plungėje, kurio litras šių degalų kainavo 1,55 euro. Didžiausia benzino fiksuota dviejose „Narjanta“ tinklo degalinėse – 1,89 euro už litrą.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,94 euro iki 1,15 euro, o vidutinė SND kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,11 proc. didesnė nei ketvirtadienį (1,05 euro).
Mažiausia SND kaina fiksuota „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone – joje litras dujų kainavo 0,94 euro. Brangiausiai įsigyti SND gyventojai galėjo dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Kriketas“ degalinėje Trakuose. Pastarosiose litras dujų atsiėjo 1,15 euro.
SND kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,940 Eur/l iki 1,159 Eur/l, o vidutinė SND kaina siekė 1,056 Eur/l, arba 0,11 proc. daugiau nei ketvirtadienį (lapkričio 26 d.), kai buvo 1,054 Eur/l.
Didmeninėbenzino kaina ketvirtadienį Lietuvoje buvo 1,49 euro, o dyzelinas kainavo 2,006 euro. Tuo metu Brent naftos kaina rinkoje siekė 96,6 JAV dolerio už barelį.