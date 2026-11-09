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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-11-09 12:52 / šaltinis: ELTA
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2026-11-09 12:52
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Vidutinės benzino ir dyzelino kainos pirmadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 1,46 proc. ir 0,99 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 1,41 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA). 

Degalai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos pirmadienio rytą Lietuvoje sumažėjo atitinkamai 1,46 proc. ir 0,99 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 1,41 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA). 

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 2,11 euro iki 2,35 euro, o jo vidutinė kaina siekė 2,22 euro ir buvo 0,99 proc. mažesnė nei penktadienį (2,24 euro).

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

LEA: pirmadienį benzino ir dyzelino vidutinės kainos Lietuvoje sumažėjo

Mažiausia dyzelino kaina buvo keturiose „Neste“ tinklo degalinėse, „Circle K“ tinklo degalinėje Vilniaus rajone bei „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdoje – 2,11 euro už litrą. Didžiausia šios rūšies degalų kaina – 2,35 euro – fiksuota dvidešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.

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Benzino kainos svyravo nuo 1,68 euro iki 2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,84 euro ir buvo 1,46 proc. mažesnė nei penktadienį (1,86 euro).

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Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Klaipėdoje, kur kainavo 1,68 euro, o brangiausias – degalinėje „Kriketas“ degalinėje Trakuose. Pastarojoje litras benzino kainavo 2,03 euro.

SND kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 0,89 euro iki 1,08 euro, o vidutinė SND kaina siekė 1,009 euro ir buvo 1,41 proc. didesnė nei penktadienį (0,99 euro).

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Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo V. Marcinkevičiaus degalinėje Šilutės rajone, kur litras dujų atsiėjo 0,89 euro. Didžiausia SND kaina, siekusi 1,08 euro, fiksuota šešiose „Circle K“ tinklo degalinėse bei dvejose „Viada“ tinklo degalinėse.

Didmeninė benzino kaina lapkričio 6 dieną Lietuvoje buvo 1,56 euro, o dyzelino – 2,03 euro. Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 98,3 JAV dolerio už barelį. 

indeliai.lt

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