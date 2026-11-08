Daugelis tai daro net nesusimąstydami: už tokį elgesį autobuse – baudos iki 300 eurų

Anglijoje ketinama griežčiau bausti viešojo transporto keleivius, kurie garsiai klausosi muzikos ar žiūri vaizdo įrašus be ausinių. Už tokį elgesį autobusuose gali grėsti iki 100 svarų sterlingų bauda, skelbia BBC.
Anglijos valdžia siekia mažinti netinkamo elgesio viešajame transporte atvejų skaičių.
Pagal naujas priemones ketinama bausti ne tik už triukšmavimą, bet ir už šiukšlinimą, elektroninių cigarečių rūkymą ar grasinimus kitiems keleiviams.
Tačiau, ar už garsiai leidžiamą muziką galima sulaukti baudos ir Lietuvoje? Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokios taisyklės galioja mūsų šalyje ir kas gresia jų nesilaikantiems keleiviams.
Už triukšmavimą viešajame transporte – bauda iki 300 eurų
Policija patvirtino, kad Lietuvoje už triukšmavimą autobusuose ir troleibusuose gali būti skiriamos administracinės baudos.
Tai galioja ir keleiviams, kurie garsiai klausosi muzikos, žiūri vaizdo įrašus ar kitaip trikdo aplinkinių ramybę.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 488 straipsnį už viešosios rimties trikdymą numatyta bauda nuo 80 iki 200 eurų. Pakartotinai padarius tokį pažeidimą, bauda siekia nuo 200 iki 300 eurų.
Vis dėlto vien tai, kad keleivis klausosi muzikos be ausinių, dar nereiškia, kad jam bus skirta bauda.
„Sprendžiant dėl administracinės atsakomybės, vertinamas keliamo triukšmo pobūdis, intensyvumas, trukmė, jo poveikis aplinkiniams bei kitos reikšmingos aplinkybės“, – nurodė policija.
Triukšmas trukdo ir vairuotojams
Bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė atkreipė dėmesį, kad garsiai besielgiantys keleiviai trukdo ne tik kitiems žmonėms, bet ir transporto priemonės vairuotojui.
Anot jos, vairuotojas turi nuolat stebėti eismą, valdyti transporto priemonę ir rūpintis keleivių saugumu, todėl svarbu, kad triukšmas salone neblaškytų jo dėmesio.
„Negalime įvardyti, kaip dažnai pasitaiko tokio pobūdžio situacijų, bet iš savo vairuotojų girdime, kad triukšmas salone yra vienas iš kasdieniame darbe kylančių iššūkių“, – akcentuoja G. Žalytė-Štarienė.
Dėl šios priežasties viešojo transporto priemonių priekyje yra lipdukai su užrašu „Tylos zona“. Jie primena keleiviams netrikdyti vairuotojo.
Bendrovės atstovė pridūrė, kad garsiai leidžiama muzika, be ausinių žiūrimi vaizdo įrašai ar itin garsūs pokalbiai gali trukdyti ir kitiems keleiviams.
„Klausantis muzikos ar žiūrint vaizdo įrašus pakanka naudoti ausines, kad nebūtų trukdoma aplinkiniams“, – patarė ji.
Už tokį elgesį gali išlaipinti
Vilniaus miesto viešojo transporto keleivių vežimo taisyklėse draudžiama triukšmauti, garsiai leisti muziką ir kitaip trukdyti vairuotojui ar keleiviams. Transporto priemonės viduje taip pat draudžiama rūkyti ir šiukšlinti.
Kalbėdama apie triukšmaujančius keleivius, G. Žalytė-Štarienė paaiškino, kad vairuotojas turi teisę paprašyti jų netriukšmauti.
Jeigu žmogus nepaiso prašymo, vairuotojas gali paprašyti jo išlipti, o keleiviui atsisakius – iškviesti policiją.
Vilniaus viešojo transporto organizatorius „Judu“ taip pat ragina keleivius gerbti aplinkinius ir netrukdyti jiems garsiai leidžiama muzika, vaizdo įrašais ar kitu netinkamu elgesiu.
„Judu“ duomenimis, šiemet sulaukta pavienių pranešimų apie netinkamą keleivių elgesį viešajame transporte.
Pastebėję pažeidimus, vairuotojai gali pasinaudoti transporto priemonėse įrengtais SOS mygtukais. Juos paspaudus iškviečiamas saugos tarnybos mobilusis ekipažas.
Pagal transporto priemonės GPS duomenis saugos darbuotojai gali nustatyti jos buvimo vietą. „Judu“ nurodo, kad, priklausomai nuo vietos, reagavimas gali užtrukti iki 12 minučių.
Policija informavo, kad 2026 m. sausio–rugsėjo mėnesiais Lietuvoje pradėti 3 626 tyrimai dėl galimų viešosios rimties trikdymo atvejų.
Tačiau į šią statistiką įtraukti visi pagal ANK 488 straipsnį užregistruoti pažeidimai, o ne įvykę tik viešajame transporte.
Todėl policija negali nurodyti, kiek žmonių buvo nubausta būtent už triukšmavimą autobusuose ar troleibusuose.
Ką daryti, jei autobuse triukšmauja kitas keleivis?
Policija pirmiausia rekomenduoja įvertinti situaciją. Jeigu keleivis garsiai klausosi muzikos ar žiūri vaizdo įrašus, galima mandagiai paprašyti sumažinti garsą arba naudotis ausinėmis.
Jei žmogus į pastabas nereaguoja, apie jo elgesį reikėtų pranešti vairuotojui, tačiau svarbu netrukdyti jam vairuoti.
Visai kitaip reikėtų elgtis, jeigu keleivis tampa agresyvus.
„Jeigu asmuo elgiasi agresyviai, grasina, naudoja fizinį smurtą ar kelia realų pavojų aplinkinių saugumui, nereikėtų su juo konfliktuoti ar bandyti savarankiškai jo sutramdyti“, – įspėjo policija.
Tokiais atvejais būtina skambinti skubiosios pagalbos numeriu 112.
„Judu“ taip pat primena, kad apie kelionės metu patirtus nepatogumus galima pranešti naudojantis transporto priemonėse esančiais QR kodais, kurie nukreipia į keleivių apklausą.