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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šiukštu taip nesielkite net savo kieme: perspėja, skirs ir 300 eurų baudą

2026-10-18 07:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 07:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kiekvieną kartą grįžę namo ieškote, kur daugiabučio kieme pastatyti automobilį, tačiau laisvų vietų nėra? Gyventojus piktina, kad jas užima nejudinami automobiliai su nuleistomis padangomis ar net apaugę samanomis.

Kiekvieną kartą grįžę namo ieškote, kur daugiabučio kieme pastatyti automobilį, tačiau laisvų vietų nėra? Gyventojus piktina, kad jas užima nejudinami automobiliai su nuleistomis padangomis ar net apaugę samanomis.

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Socialiniame tinkle „Facebook“ vilnietis Rytis (vardas pakeistas) pasidalijo kelių sostinėje stovinčių automobilių nuotraukomis. Anot jo, kai kurie tose pačiose vietose stovi jau ne vienerius metus.

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„Tokie ir panašūs automobiliai Vilniaus gatvėse stovi ištisus metus, net ne mėnesius. Ir ne kur nors užkampiuose, o gatvėse su tūkstantiniu srautu“, – rėžė Rytis. 

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Po įrašu savo patirtimis dalijosi ir kiti gyventojai.

Vieni rašė, kad apie apleistus automobilius pranešus per platformą „Tvarkau miestą“ jie buvo pašalinti per kelias savaites. Kiti tikino, kad transporto priemonės nejudinamos net po pranešimų.

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Tačiau vien tai, kad automobilis ilgą laiką stovi vietoje, dar nereiškia, kad jį galima tiesiog išvežti.

Tad kada apleistas automobilis gali būti pašalintas ir kas gresia jo savininkui?

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Bauda iki 300 eurų

Bendrovės „Grinda“ komunikacijos specialistas Martynas Pupininkas nurodo, kad įmonė neeksploatuojamų transporto priemonių perkėlimo ar nutempimo procedūrų nevykdo. Pasak jo, už šių veiksmų organizavimą ir vykdymą atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos grupė.

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Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nurodo, kad apie bendrojo naudojimo vietoje ilgą laiką stovintį automobilį, kurį pagal jo būklę galima laikyti neeksploatuojamu, pirmiausia tikslinga informuoti savivaldybę.

Į policiją reikėtų kreiptis, jeigu automobilis kelia tiesioginį pavojų eismo saugumui, trukdo automobilių ar pėsčiųjų eismui, stovi pažeidžiant Kelių eismo taisykles arba kyla įtarimų, kad jis gali būti vogtas.

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Vien ilgas stovėjimo laikas nesuteikia policijai teisės automobilį nedelsiant nuvežti.

Už neeksploatuojamos ar negalimos eksploatuoti transporto priemonės laikymą bendrojo naudojimo vietoje pirmą kartą savininkui ar valdytojui skiriamas įspėjimas. Pažeidimą padarius pakartotinai gresia 140–300 eurų bauda, taip pat gali būti skiriamas automobilio konfiskavimas.

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Policija atkreipia dėmesį, kad vien pasibaigusi techninė apžiūra ar privalomasis draudimas, kai automobilis stovi, nėra pažeidimas. Tačiau tai kartu su automobilio būkle, ilgą laiką nekeista stovėjimo vieta ar trūkstamomis dalimis gali padėti įvertinti, ar jis iš tiesų neeksploatuojamas.

Gauna 400 pranešimų per mėnesį

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos (ENTP) vadovas Vladimiras Jankoit sako, kad problema nėra pavienė.

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„Svetainėje per mėnesį gauname apie 200–400 pranešimų apie apleistus, neeksploatuojamus, paliktus be priežiūros automobilius“, – pastebi jis.

Tada informacija perduodama savivaldybių padaliniams arba policijai. Pasak V. Jankoit, įsikišus institucijoms savininkai dažniausiai automobiliais pasirūpina.

Procesas komplikuojasi, kai savininkai sąmoningai nereaguoja, juos sunku nustatyti ar surasti, savininkas yra miręs arba nėra išspręsti paveldėjimo klausimai.

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Išvežto automobilio iš karto utilizuoti negalima

Priverstinai nuvežti automobiliai laikomi saugojimo aikštelėse, o teisės aktuose numatytais atvejais jų nuvežimo ir saugojimo išlaidas turi atlyginti savininkas arba valdytojas.

Tačiau savininkui automobilio neatsiėmus jo negalima tiesiog utilizuoti.

„Jeigu transporto priemonė neturi savininko arba jis nežinomas, gali būti pradedama jos pripažinimo bešeimininkiu turtu procedūra“, – aiškina V. Jankoit.

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Tada atliekama savininko paieška, turto apskaita ir teisminiai veiksmai. ENTP vadovo pateiktais duomenimis, pagal bendrąją Civilinio kodekso taisyklę į teismą kreipiamasi suėjus vieneriems metams nuo turto įtraukimo į apskaitą, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

„Ši procedūra užtrunka ir reikalauja administracinių išteklių“, – pabrėžia jis.

Už seną automobilį gali sumokėti?

Jeigu automobilis galutinai nebetinkamas eksploatuoti, savininkas jį gali perduoti tokias atliekas tvarkyti teisę turinčiai įmonei, kuri išduoda sunaikinimo pažymėjimą.

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V. Jankoit priduria, kad gyventojui automobilio pridavimas paprastai yra nemokamas, o kai kuriais atvejais už jį dar ir sumokama.

ENTP mano, kad dabartinę tvarką reikėtų griežtinti.

Jos siūlymu, pasibaigus privalomojo draudimo galiojimui savininkui turėtų būti nustatytas terminas draudimą atnaujinti, automobilį perleisti kitam asmeniui arba, jeigu jis nebetinkamas eksploatuoti, perduoti teisėtam atliekų tvarkytojui.

Pareigos nevykdantiems savininkams asociacija siūlo taikyti ekonomines sankcijas.

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Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
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