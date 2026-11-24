„Bus juodžiausias (scenarijus – BNS), nes sunaikinti lengva, tačiau nuo nulio pradėti yra sunku. Ir jeigu nebūtų sunaikinta tekstilės pramonė, tai siuvimo pramonė galėjo temptis, ieškoti būdų ir egzistuoti. Tačiau pirmiausia buvo sunaikinta tekstilės pramonė, o kada nėra iš ko siūti, tai ką gali padaryti? Sėdėti ir laukti, kad iš Kinijos, iš Indijos atveš? Neatveš“, – LRT radijui sakė Genė Zaveckienė.
Nuo 1947 metų veikiančios „Lelijos“ vadovės teigimu, siuvimo pramonei dėl augančių sąnaudų kasmet sekasi vis prasčiau: „Niekas nenori pirkti brangiau.“
„Šiandien Lietuvos siuvimo pramonė dirbti negali dėl brangios energetikos, kasmet augančių atlyginimų ir dėl to, kad Lietuva neturi iš ko gaminti. Tekstilė visa senai išnaikinta ir uždaryta (...), todėl nematau jokių perspektyvų“, – teigė Zaveckienė.
„Firmos, kurios užsako ir perka drabužius, į tas padidėjusias drabužių kainas dėl šitų priežasčių jau žiūri negatyviai ir atsisako, važiuoja su užsakymais į kitas šalis, kur ir energetikos kainos, atlyginimai, mokesčiai yra daug mažesni“, – pridūrė ji.
Anot G. Zaveckienės, „Lelijos“ siuvami rūbai tapo neįperkami ir dėl pasikeitusių mados tendencijų bei pirkimo įpročių – žmonės vis dažniau renkasi pigius, o ne aukštos kokybės drabužius.
„Buvau keliuose teatruose (...) ir neradau nė vieno vyro, apsirengusio klasikiniu kostiumu. Visi apsirengę tais laisvais drabužiais, laisvalaikio drabužiais, kuriuos vadiname konteineriniais drabužiais“, – sakė „Lelijos“ vadovė.
Pasak jos, bendrovė negali persiorientuoti ir pradėti gaminti pigius drabužius, nes yra investavusi į brangias automatizuotas gamybos sistemas, pritaikytas kokybiškų drabužių gamybai, o norint gaminti pigiai reikėtų atsisakyti šios įrangos.
„Tokiu atveju reikia visą automatizuotą, galingą, aukštos kokybės įrangą siuvimo procesuose ir gamybos paruošimo procesuose atiduoti į metalo laužą ir nupirkti tas paprastas mašinėles (...), bet tai nebus pramonė, tai bus siuvyklėlės ir tiek“, – aiškino G. Zaveckienė.
Anot jos, ateityje lietuviams drabužius gamins kinai: „Kaip organizuoti siuvimo pramonę, jeigu nėra žaliavos? Mes negalime iškepti skanių blynų, jeigu neturim bulvių.“
Kaip rašė BNS, mažėjant užsakymų „Lelija“ lapkritį apie atleidimą įspėjo septintadalį darbuotojų – 21 iš 147 žmonių. 2025-aisiais bendrovėje vidutiniškai dirbo 169, 2024-aisiais – 261, 2023-aisiais – 384 žmonės.
G. Zaveckienė teigia, kad darbuotojų skaičių ateityje mažins pagal užsakymų apimtis: „Tiek, kiek nebus užsakymų, tiek ir uždarysime (siuvyklų – BNS).“
„Lelijai“ priklauso penkios siuvimo įmonės Kupiškyje, Molėtuose, Rokiškyje, Šeduvoje, Širvintose bei Širvintų komercinis centras. Bendrovė nurodo valdanti aštuonias parduotuves: tris Vilniuje, dvi Šiauliuose ir po vieną Kaune, Panevėžyje bei Alytuje.
„Lelija“ pernai patyrė 149,6 tūkst. eurų grynojo nuostolio (2024 metais – 6,1 tūkst. eurų grynojo pelno), jos pajamos smuko 16,8 proc. iki 3,07 mln. eurų (3,69 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
Apie darbuotojų atleidimus šiemet taip pat pranešė veiklą stabdanti bendra Lietuvos ir Švedijos siuvimo įmonė „Tindra“, bankrutuojančios Anykščių siuvimo bendrovė „Diksta“, Panevėžio siuvykla „Nevėžis“ ir Jonavos „Baltiksas“.