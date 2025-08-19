Darbas, kuris prisitaiko prie gyvenimo: kaip „Iki“ lanksčiai sprendžia studentų ir tėvų poreikius

„Siekdami būti arčiau savo klientų, turime būti ir kaip įmanoma arčiau savo darbuotojų. Ne veltui jau trečius metus esame tarp geriausiai vertinamų darbdavių – iš patirties galiu pasakyti, jog geras darbdavys yra tas, kuris stengiasi atliepti ne tik pirkėjų, bet ir darbuotojų lūkesčius. Tad mes nuolat taikomės prie kintančių darbo rinkos, individualių žmonių poreikių, nes vienas dalykas yra turėti darbo vietą, o visai kitas – turėti darbą, kuriame iš tiesų nori dirbti“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.
Rytinius grafikus mėgsta tėvai, vakarinius – studentai
Šiemet jau trečius metus iš eilės „Iki“ pelnė prestižinį „Top Employer Lietuva“ sertifikatą – tarptautinį pripažinimą, kad čia iš tiesų gera dirbti. „Mūsų požiūris paprastas: darbas turi būti patogesniam gyvenimui, – sako Monika Milė, „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė. – Todėl siūlome variantus, kurie pagrįsti realiais darbuotojų poreikiais, ir žiūrime į konkrečias kandidato aplinkybes.“
„Iki“ galima rinktis, kada patogiau užsidirbti. Pavyzdžiui, vaikus auginančioms mamoms ir tėčiams paprastai patogiau rytinės pamainos, kad vakarai būtų laisvi su šeima. O studentai dažniausiai renkasi vakarines arba savaitgalines pamainas, kai galima dirbti po paskaitų.
„Esame lankstūs ir kalbant apie darbo krūvį. Daugelis ieško pilno etato, bet pavyzdžiui, studentai dažniausiai renkasi 0,5 etato – kas leidžia ir užsidirbti, ir turėti pakankamai laiko mokslams bei laisvalaikiui“, – pasakoja M. Milė.
Patogu ir tai, kad iš didžiųjų prekybininkų „Iki“ turi plačiausią tinklų Lietuvoje – tad darbą lengvai galima rasti sau patogioje vietoje. Arčiau namų ar, pavyzdžiui, prie vaikų darželio, mokyklos, šalia universiteto ar kolegijos – kad nereikėtų gaišti daug laiko kelyje. Net ir persikėlus į kitą miestą ir toliau galima likti „Iki“ komandoje, kadangi parduotuvės veikia visoje šalyje.
Ar prekių surinkėjui, ar pamainos vadovui – patirtis nebūtina
Viena didžiausių „Iki“ stiprybių – galimybė pradėti darbą be ankstesnės patirties įvairiose pozicijose. Naujokams suteikiamos visos priemonės ir pagalba, kad jie kuo greičiau perprastų kasdienes užduotis ir sėkmingai įsilietų į komandą.
Net ir aplikuoti yra paprasta – nebebūtina rašyti CV, galima tiesiog paskambinti arba ateiti tiesiai į parduotuvę. „Iki“ vertina asmenybę ir motyvaciją, o reikalingų įgūdžių išmokys.
„Visus be prekybinės patirties apmokome. Matome, kad „Iki“ dažnai renkasi tie, kurie yra veržlūs, nori mokytis ir nebijo prisiimti atsakomybių. Todėl kandidatų kad ir be patirties labai laukiame ir į pamainos vadovus. Čia gali kandidatuoti visi, kurie ieško atsakingesnio darbo ir nori įgyti vertingos vadovavimo patirties. Ši pozicija tarsi vartai į vadybos sritį“, – pažymi „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.
Pradėti savo karjerą „Iki“ tikrai verta, nes vienas didžiausių Lietuvos darbdavių aktyviai investuoja į darbuotojų ugdymą. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje veikia mokymo centrai, „Užauk IKI“ akademija ugdo pamainų vadovus, o savarankiško mokymosi platformos prieigomis gali naudotis ne tik darbuotojai, bet ir jų šeimos nariai. Be to, tinkle atsiveria ir plačios galimybės kopti karjeros laiptais bei prisidėti prie „Iki“ diegiamų inovacijų kuriant mažmeninės prekybos ateitį.
„Iki“ darbuotojams – daug papildomų naudų
„Iki“ darbuotojams siūloma ne tik konkurencinga alga, bet suteikiamos ir galimybės užsidirbti papildomai, motyvuojanti premijų sistema, taip pat gausus papildomų naudų krepšelis.
„Norime būti naudingi savo darbuotojams tiek darbo valandomis, tiek ir po jų. Todėl ne tik suteikiame nemokamą maitinimą darbo metu, bet ir nuolaidas „Iki“ parduotuvėse, netgi pas partnerius, o po sėkmingo bandomojo laikotarpio – itin geidžiamą papildomą sveikatos draudimą, kuris padeda sutaupyti ir laiko, ir pinigų. Tėveliai taip pat vertina, kad prieš žiemos šventes dovanų sulaukia ne tik jie, bet ir vaikai. O mūsų darbuotojų moksleiviams artėjant rugsėjo 1-ai įteikiame ir mokyklai naudingų rinkinių“, – apie privalumus „Iki“ darbuotojams pasakoja M. Milė.
Šalia profesinių, „Iki“ savo darbuotojams siūlo ir socialines savirealizacijos galimybes. „Iki“ išsiskiria stipria vidine kultūra ir garsėja tvirta kaip kumštis komanda. Ja kolegos yra ne tik atliekant kasdienes užduotis, bet drauge noriai laiką leidžia ir po darbo – buriasi į hobių klubus, žaidžia futbolą, padelį, važinėja dviračiais, žygiuoja „Walk15“ renginiuose, aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose.
Dar daugiau – specialioje MELP programėlėje „Iki“ kolegos gali dalintis padėkomis vieni kitiems ir keisti surinktus taškus į prizus. Didelis darbuotojų įsitraukimas į šią inciatyvą patvirtina, kad komandiškumas yra natūrali ir tvirta tinklo vertybė.
