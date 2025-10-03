„Commerzbank“: Gediminas Šimkus – tarp ECB sprendimus įspėjančių „orakulų“

Remdamasis dirbtiniu intelektu, bankas išanalizavo šimtus G. Šimkaus ir kitų ECB narių pasisakymų bei Lietuvos atstovą pripažino vienu iš keturių ECB „orakulų“.
„G. Šimkus dažnai tiksliai prognozuoja faktinę ECB monetarinę politiką“, – ketvirtadienį publikuotame tyrime teigė „Commerzbank“.
Banko sudarytame „orakulų“ indekse LB vadovas gavo antrą aukščiausią įvertinimą. Geriausiu ECB sprendimų prognozuotoju pripažintas Latvijos centrinio banko vadovas Martinas Kazaksas.
Trečioje vietoje liko Suomijos centrinio banko vadovas Olli Rehnas, ketvirtoje – Prancūzijos banko gubernatorius Francois Villeroy de Galhau.
Daugumos kitų ECB valdančiosios tarybos narių, įskaitant ir ECB vadovę Cristine Lagarde įvertinimas buvo maždaug perpus mažesnis.
„Verta reguliariai klausytis M. Kazakso, G. Šimkaus, O. Rehno bei J. Villeroy pasisakymų. Žinoma, jie tobulai neprognozuoja, tačiau šie keturi valdančiosios tarybos nariai geriau nuspėja ateities sprendimus dėl bazinių palūkanų normų nei jų ECB kolegos“, – nurodė „Commerzbank“.
Bankas G. Šimkų priskyrė prie neutralią monetarinę politiką prognozuojančių ECB valdančiosios tarybos narių.
Vis tik Vokietijos bankas pripažino, kad G. Šimkaus įvertinimas gali būti ne visai tikslus, kadangi jis retai žiniasklaidoje buvo cituojamas 2022 metais.
„Commerzbank“ vertino viešus ECB valdančiosios tarybos narių pasisakymus nuo 2022-ųjų vidurio.
Bankas nuo pernai gruodžio vidurio Lietuvoje valdo savo atstovybę.
