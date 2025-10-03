Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Commerzbank“: Gediminas Šimkus – tarp ECB sprendimus įspėjančių „orakulų“

2025-10-03 12:22 / šaltinis: BNS
2025-10-03 12:22

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus – tarp tiksliausiai Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus prognozuojančių ECB valdančios tarybos narių, skelbia vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“.

Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus – tarp tiksliausiai Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimus prognozuojančių ECB valdančios tarybos narių, skelbia vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“.

REKLAMA
0

Remdamasis dirbtiniu intelektu, bankas išanalizavo šimtus G. Šimkaus ir kitų ECB narių pasisakymų bei Lietuvos atstovą pripažino vienu iš keturių ECB „orakulų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„G. Šimkus dažnai tiksliai prognozuoja faktinę ECB monetarinę politiką“, – ketvirtadienį publikuotame tyrime teigė „Commerzbank“.

REKLAMA
REKLAMA

Banko sudarytame „orakulų“ indekse LB vadovas gavo antrą aukščiausią įvertinimą. Geriausiu ECB sprendimų prognozuotoju pripažintas Latvijos centrinio banko vadovas Martinas Kazaksas.

REKLAMA

Trečioje vietoje liko Suomijos centrinio banko vadovas Olli Rehnas, ketvirtoje – Prancūzijos banko gubernatorius Francois Villeroy de Galhau.

Daugumos kitų ECB valdančiosios tarybos narių, įskaitant ir ECB vadovę Cristine Lagarde įvertinimas buvo maždaug perpus mažesnis.

„Verta reguliariai klausytis M. Kazakso, G. Šimkaus, O. Rehno bei J. Villeroy pasisakymų. Žinoma, jie tobulai neprognozuoja, tačiau šie keturi valdančiosios tarybos nariai geriau nuspėja ateities sprendimus dėl bazinių palūkanų normų nei jų ECB kolegos“, – nurodė „Commerzbank“.

REKLAMA
REKLAMA

Bankas G. Šimkų priskyrė prie neutralią monetarinę politiką prognozuojančių ECB valdančiosios tarybos narių. 

Vis tik Vokietijos bankas pripažino, kad G. Šimkaus įvertinimas gali būti ne visai tikslus, kadangi jis retai žiniasklaidoje buvo cituojamas 2022 metais.

„Commerzbank“ vertino viešus ECB valdančiosios tarybos narių pasisakymus nuo 2022-ųjų vidurio.

Bankas nuo pernai gruodžio vidurio Lietuvoje valdo savo atstovybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų