Buvusi „Modus Group“ įmonė pralaimėjo ginčą su Baltarusija dėl viešbučio Minske projekto

Pasak Baltarusijos Ekonomikos ministerijos, arbitražas visiškai atmetė Lietuvos investuotojų reikalavimus kompensuoti maždaug 9 mln. JAV dolerių (apie 8,36 mln. eurų šios dienos kursu) nuostolius, neva susidariusius dėl Baltarusijos kaltės. Lietuvos įmonės atstovas BNS kol kas nekomentavo gruodžio 5 dieną paskelbto arbitražo sprendimo.

Oficialiame Minsko pranešime sakoma, kad Pasaulio banko Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) Vašingtone priėjo išvados, jog Baltarusija nepažeidė savo tarptautinių įsipareigojimų, be to, teismas įpareigojo Lietuvos pusę padengti didžiąją dalį Minsko bylinėjimosi išlaidų.

Verslininko Kęstučio Martinkėno valdoma „Modus Group“ ir jos anksčiau kontroliuota bendrovė „Pavilnių saulės slėnis 14“ 2021 metų sausį pranešė Vašingtono arbitražui pateikusi ieškinį prieš Baltarusiją dėl viešbučio komplekso statybų prie Minsko oro uosto projekto, tačiau konkretus jo turinys nebuvo skelbiamas.

REKLAMA

REKLAMA

Ginčas inicijuotas pagal Lietuvos ir Baltarusijos 1999 metais pasirašytą investicijų skatinimo ir apsaugos sutartį, tuomet skelbė „Modus Group“.

REKLAMA

Tačiau „Modus Group“ praėjusią savaitę BNS pranešė, kad nutarus nebetęsti investicijų Baltarusijoje 2021 metų sausio mėnesį „Pavilnių saulės slėnio 14“ akcijas ji pardavė Jono Tamulio verslo konsultacijų įmonei JTC, perėmusiai ir visas teises bei pareigas arbitražo teisme.

„Tai padaryta priėmus sprendimą nebetęsti investicijų Baltarusijoje, reaguojant į šioje valstybėje vykstančius nedemokratinius procesus. Atitinkamai su arbitražo byla „Modus Group“ ir jai priklausančios įmonės nėra susijusios, todėl apie jos statusą ar eigą komentuoti neturime galimybių“, – BNS teigė grupės komunikacijos, korporatyvinių reikalų ir tvarumo vadovė Ugnė Bartašiūtė.

REKLAMA

REKLAMA

J. Tamulis BNS nekomentavo arbitražo sprendimo, motyvuodamas tuo, kad jis 60 dienų negali būti viešinamas. Be to, anot jo, per šį laiką dar gali pasikeisti kai kurios su byla susijusios aplinkybės.

Pasak Baltarusijos žiniasklaidos, Lietuvos įmonės ginčijo neįgyvendintą investicijų į verslo centrą su viešbučiu ir daugiaaukšte automobilių aikštele kompleksą „Modus-park“ Minsko oro uoste. Plečiant oro uostą jam jau buvo skirtas žemės sklypas. Kompleksą kūrė architektų biuras „Varabyeu partners“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak Baltarusijos ministerijos pranešimo, 2016 metų rudenį Lietuvos įmonės antrinė bendrovė Baltarusijoje laimėjo aukcioną ir su Minsko miesto vykdomuoju komitetu pasirašė susitarimą dėl žemės sklypo nuomos – ji įsipareigojo pastatyti objektą iki 2019 metų vidurio. Tačiau nei tuomet, nei vėliau statybos nebuvo pradėtos.

Kaip teigia ministerija, anot ieškovų, projekto realizavimo terminai buvo pažeisti, nes Baltarusijos pusė atsisakė tinkamai koordinuoti projektą, įskaitant ginčų tarp Lietuvos įmonės ir kaimyninių sklypų savininkų sprendimą. Dėl to ieškovai kreipėsi į įvairias Baltarusijos institucijas, kurios 2020 metais surengė kelis pasitarimus kartu su Lietuvos investuotojais. Tačiau nepaisant to, kad daugelį nesutarimų pavyko išspręsti, Lietuvos įmonė inicijavo ginčą arbitraže, teigia Baltarusijos Ekonomikos ministerija.

Kaip 2021 metų sausį nurodė ICSID, ginčo atstovais iš Baltarusijos pusės buvo įvardijami autoritarinis šalies prezidentas Aliaksandras Lukašenka, taip pat premjeras, Minsko miesto vykdomasis komitetas.