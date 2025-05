„Bolt Food“ pradeda veiklą dar viename mieste: štai kokias nuolaidas galite gauti

Šių metų kovo mėnesį platformos paslaugomis pradėjo naudotis ir Utenos gyventojai. Kėdainiuose tai bus jau trečioji „Bolt“ paslauga – šiame mieste galima naudotis ir pavėžėjimo bei dalijimosi paspirtukais paslaugomis.

Kėdainių gyventojai ir svečiai maistą užsisakyti galės iš keliolikos restoranų ir kavinių, tarp jų – „Hesburger“, „Pizza Express“, „Crisperia“, „Grėjaus namas“, „Yin Yang“, „Boss kebabai“, „Kava Manija“ ir daug kitų.

Be to, kėdainiečiai maisto ir kitokių prekių gali užsisakyti iš parduotuvės „IKI“, kitų prekių – iš parduotuvių „KIKA“, „Gurkė“, „Alkava“, „Zoo prekės augintiniams“, „Circle K“, gėlių ypatingoms progoms – iš „Tik gėlės“.

Kai kurie gaus nuolaidas

Pirmą mėnesį visiems naudotojams Kėdainiuose pristatymo mokesčiui bus taikoma 2,5 euro nuolaida, o nauji programėlės naudotojai galės pasinaudoti 30 proc. nuolaida pirmam užsakymui.

„Bolt Plus“ planą įsigiję naudotojai maistą ir pirkinius iš atrinktų restoranų bei parduotuvių galės užsisakyti be mokesčio už pristatymą, taip sutaupydami iki 4 eurų kiekvieną kartą. Be to, „Bolt Plus“ narių užsakymų pristatymui teikiama pirmenybė.

Pavėžėjimo paslaugas naudojantiems „Bolt Plus“ nariams už iš anksto suplanuotas keliones į „Bolt“ sąskaitą grįžta 10 proc. sumokėtos sumos, o už visas kitas keliones grįžta 5 proc. išleistų pinigų.

Be Kėdainių šiuo metu maisto bei prekių pristatymą per programėlę „Bolt Food“ galima užsisakyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Jonavoje, Utenoje ir Palangoje.