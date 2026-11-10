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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Boeing“ atleis 5 proc. komercinių orlaivių padalinio darbuotojų

2026-11-10 12:15 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-10 12:15
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JAV lėktuvų gamintoja „Boeing“ pranešė apie planus atleisti apie 5 proc. savo komercinių orlaivių padalinio darbuotojų, nes ketina lėčiau didinti lėktuvų gamybos apimtis.

Lėktuvas. Asociatyvi archyvo iliustracija (123rf.com).

JAV lėktuvų gamintoja „Boeing“ pranešė apie planus atleisti apie 5 proc. savo komercinių orlaivių padalinio darbuotojų, nes ketina lėčiau didinti lėktuvų gamybos apimtis.

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Bendrovė darbo vietas panaikins atleisdama dalį darbuotojų ir neužpildydama atsilaisvinančių vietų, nes lėtesnis gamybos didinimas reikalingas tam, kad „mūsų gamykloms ir tiekimo grandinės partneriams būtų suteikta papildomo laiko stabilumui pasiekti“, teigiama „Boeing“ komercinių orlaivių padalinio vadovės Stephanie Pope pranešime darbuotojams.

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„Koreguojant gamybos grafikus ir mažinant orlaivių gamybos apimtis, susidaro darbuotojų perteklius“, – pridūrė ji.

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S. Pope pagyrė komandą už pagerėjusią veiklą, kurią atspindi šiais metais JAV gauti „737 MAX 7“ ir „737 MAX 10“ sertifikatai.

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„Nors padarėme didelę pažangą, visiškai dar neatsigavome“, – sakė S. Pope, pažadėjusi su darbuotojais elgtis oriai ir pagarbiai, bendrovei nuo gruodžio pradedant siųsti pranešimus apie atleidimus.

Lėčiau didins „737 MAX“ gamybą

„Boeing“ vadovai jau anksčiau leido suprasti, kad planuoja lėčiau didinti lėktuvų gamybos apimtis. Spalio pabaigoje vykusioje vaizdo konferencijoje jie nurodė, kad bendrovė nebepasieks savo 2026-ųjų pristatymo tikslo ir nukėlė planus padidinti „737 MAX“ gamybą nuo 47 iki 52 vienetų į 2027 metų antrąjį pusmetį.

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Po ilgo finansinių nuostolių laikotarpio, susijusio su saugumo problemomis ir dviem mirtinomis MAX lėktuvų modelių avarijomis 2018 ir 2019 metais, investuotojai „737 MAX“ gamybos didinimą laikė esminiu veiksniu pajamų bei pelno augimui užtikrinti.

„Darysime pažangą, tačiau mūsų laukia dar daug darbo, ir tikiuosi, kad prireiks laiko iki kitų metų, kol visiškai stabilizuosimės ties šiuo lygiu“, – spalio 27 d. sakė generalinis direktorius Kelly Ortberg.

indeliai.lt

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