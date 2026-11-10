Svarbi žinia „Ryanair“ keleiviams: nuo šiandien į oro uostą teks atvykti anksčiau

Remiantis pranešimu aviakompanijos svetainėje, nuo šiol „Ryanair“ bagažo registravimo punktai oro uostuose bus uždaromi likus 60 minučių iki numatyto išskridimo laiko (šiuo metu tai daroma likus 40 minučių).
Taigi keleiviai, kuriems reikia atiduoti bagažą, turės atvykti į oro uostą anksčiau, kad spėtų tai padaryti ne vėliau kaip likus 60 minučių iki skrydžio.
„Šis nedidelis pokytis suteiks 20 proc. mūsų keleivių, atiduodančių bagažą, papildomo laiko praeiti saugumo ir pasų kontrolę, kad jie spėtų pasiekti įlaipinimo vartus iki įlaipinimo į lėktuvą pradžios – ypač piko metu, kai eilės oro uostuose gali būti ilgesnės nei įprastai“, – paaiškino šią naujovę „Ryanair“ rinkodaros direktorius Dara Brady.
Tuo tarpu likusiems 80 proc. „Ryanair“ keleivių, keliaujančių be bagažo, šis 20 minučių pakeitimas nieko nekeičia: jie, kaip ir anksčiau, gali užsiregistruoti internetu prieš atvykdami į oro uostą ir iš karto eiti į saugumo patikrinimo punktus bei įlaipinimo vartus.
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