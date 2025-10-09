Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bartkus: naujo atvykimo terminalo projektavimo sutartį planuojama pasirašyti dar šį rudenį

2025-10-09 08:09 / šaltinis: BNS
2025-10-09 08:09

Lietuvos oro uostams (LTOU) baigus teisinį ginčą dėl Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektuotojo konkurso su jo nelaimėjusia Lietuvos projektavimo bendrove „Aplan“, LTOU vadovas Simonas Bartkus sako, kad naujo terminalo projektavimo sutartį su konkurso laimėtoja „Zaha HadidArchitects“ ketinama pasirašyti dar rudenį.

Simonas Bartkus BNS Foto

0

„Esame derybų etape su konkurso laimėtoju. Tačiau planas yra pasirašyti šį rudenį“, – portalui lrt.lt sakė S. Bartkus.

Anot jo, atvykimo terminalo statybos rangovo atranką ir toliau tikimasi skelbti 2027 metų pradžioje, o terminalą pastatyti iki 2028-ųjų pabaigos.

S. Bartkaus teigimu, terminalo statybos iš viso kainuos apie 60 mln. eurų.

LTOU birželio pabaigoje pranešė, jog naująjį atvykimo terminalą turėtų projektuoti „Zaha HadidArchitects“, kuriai iš penkių geriausių projektų skirta pirmoji vieta.

Antroje vietoje likusi „„Aplan“ sprendimą apskundė teismui ir reikalavo panaikinti konkurso pasiūlymo eilę teigdama, jog Didžiosios Britanijos architektų biuro pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Ji nurodė dėl to LTOU pateikusi pretenziją, tačiau pastaroji sprendimo dėl pasiūlymo eilės nepanaikino.

Vis tik bendrovė ir LTOU susitarė taikiai, Šiaulių apygardos teismui rugsėjo 3 dieną patvirtinus įmonių rugsėjo 1 dieną sudarytą taikos sutartį ir nutraukus bylą.

Teismas konstatavo, kad LTOU teisėtai pasirinko „Zaha HadidArchitects“ projektuoti naująjį atvykimo terminalą. 

Konkursui idėjas pateikė 11 Lietuvos ir užsienio architektų, o tarp penkių geriausių, be „Aplan“, taip pat pateko Lietuvos bendrovės „Implint Architects“, „Baltic Engineers“ bei Italijos „One Works“.

