Ši nauja bankų pareiga dar netaikoma. Reglamentui dar turi pritarti Europos Parlamentas.
Kokiais atvejais bankas turėtų grąžinti sukčių išviliotus pinigus?
Viena sąlygų – sukčiai turėtų pasinaudoti žmogaus bankui priskiriamu telefono numeriu, elektroninio pašto adresu, svetaine ar programėle. Pavyzdžiui, telefone būtų rodomas banko numeris, nors iš tiesų skambintų sukčius.
„Mokėjimo paslaugų reglamentas nustato – tais atvejais, kai sukčiai apsimeta mokėjimo paslaugų teikėjais. Pavyzdžiui, žmogus neva „banko darbuotojo“ įtikinamas atlikti pervedimą į kitą šio „banko darbuotojo“ nurodytą banko sąskaitą.
Ir dėl to vartotojas atliko mokėjimo operaciją, mokėjimo paslaugų teikėjas tokios mokėjimo operacijos sumą turės grąžinti“, – naujienų portalui tv3.lt paaiškino Lietuvos bankas (LB).
Apsauga apimtų ir netikras banko svetaines ar programėles, sukurtas taip, kad atrodytų kaip tikros. Bankai taip pat turėtų imtis priemonių, kad sukčiai negalėtų klastoti jų ryšio kanalų ir naudoti jų apgaulei.
Apsimetimo vien policija ar Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) ši nuostata neapimtų.
Ši nauja apsauga būtų skirta žmonėms, kurie banko paslaugomis naudojasi asmeniniams ar šeimos reikalams. Įmonėms ji negaliotų.
Jau dabar bankams numatyta pareiga grąžinti pinigus už mokėjimus, atliktus be žmogaus sutikimo. Pavyzdžiui, kai sukčiai išvilioja prisijungimo duomenis ir patys atlieka pavedimą.
Prisijungimas prie banko paskyros ir sutikimas atlikti pavedimą – skirtingi dalykai. Aiškinantis, ar mokėjimas atliktas be žmogaus sutikimo, svarbu nustatyti, kokį veiksmą jis patvirtino.
Ką daryti ir kokius įrodymus išsaugoti nukentėjus nuo sukčių?
Norint atgauti pinigus pagal naująją tvarką, apie apgaulę reikėtų pranešti kuo greičiau.
„Pastebėjęs, kad galėjo tapti sukčiavimo auka, klientas turėtų kuo skubiau susisiekti su savo banku oficialiais kanalais, informuoti apie įvykį ir paprašyti imtis visų įmanomų veiksmų mokėjimui sustabdyti ar lėšoms susigrąžinti. Taip pat būtina pranešti policijai“, – nurodė Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas Vitas Vasiliauskas.
Banko kontaktus verta susirasti patiems jo oficialioje svetainėje ar programėlėje.
Prieš darydamas išvadą, kad žmogus sukčiavo ar buvo labai neatsargus, bankas turėtų paprašyti jo paaiškinti įvykio aplinkybes ir įvertinti atsakymą.
„Reglamentas nedetalizuoja, kokius konkrečiai duomenis ir įrodymus vartotojas turėtų pateikti, tai priklausys nuo konkrečių aplinkybių ir atvejų“, – įvardijo LB.
Verta išsaugoti SMS žinutes, elektroninius laiškus, kitą susirašinėjimą su sukčiais, svetainės adresą, ekrano kopijas ir pavedimo duomenis.
Pavedimo išraše verta pasižymėti sumą, datą ir gavėjo sąskaitą. Susirašinėjimas padėtų parodyti, kuo sukčiai prisistatė, ko prašė ir kokias nuorodas siuntė. Jeigu apgaulė prasidėjo skambučiu, verta išsaugoti telefone matytą numerį ir skambučio laiką.
Bankas negalėtų laikyti žmogaus sukčiavusiu ar labai neatsargiu tik dėl to, kad šis nepateikė prašomos informacijos. Žmogus gali būti neįrašęs pokalbio su sukčiumi arba nespėjęs išsaugoti suklastotos svetainės vaizdo.
„Vartotojas neprivalo pateikti daugiau informacijos, nei pagrįstai galima tikėtis, kad toks vartotojas gali turėti“, – numatyta reglamento tekste.
Kada bankas galėtų atsisakyti grąžinti pinigus?
Bankas galėtų atsisakyti grąžinti pinigus, jei pagrįstai įtartų, kad pats klientas sukčiavo ar buvo labai neatsargus. Įrodyti tokį kliento elgesį turėtų bankas.
V. Vasiliauskas papasakojo, kaip bankai jau dabar nagrinėja nukentėjusių klientų prašymus.
„Kiekviena situacija nagrinėjama individualiai, siekiant kuo operatyviau nustatyti sukčiavimo aplinkybes ir įvertinti jų visumą bei priimti pagrįstą sprendimą“, – nurodė jis.
Reglamento tekste minimos tokios aplinkybės kaip apgaulės sudėtingumas ir būdas, kuriuo sukčiai išgavo žmogaus duomenis. Taip pat būtų vertinama, ar bankas pateikė aiškius, konkrečius įspėjimus ir kaip į juos reagavo klientas.
Per kiek laiko bankas turėtų nuspręsti dėl pinigų grąžinimo?
Naujoji tvarka numatytų ir terminą, per kurį bankas turėtų priimti sprendimą dėl pinigų grąžinimo.
„Reglamentas nustato, kad per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai vartotojas pranešė apie nesąžiningą mokėjimo operaciją ir pateikė policijos protokolą, mokėjimo paslaugų teikėjas atlieka vieną iš šių veiksmų: arba grąžina vartotojui pinigus, arba atsisako juos grąžinti ir pateikia pagrindimą“, – nurodė LB.
Atsisakydamas grąžinti pinigus, bankas turėtų nurodyti ir tai, kur žmogus galėtų kreiptis nesutikęs su tokiu sprendimu.
„Nesutikdamas su mokėjimo paslaugų teikėjo atsakymu, vartotojas, kaip ir dabar, taip ir įsigaliojus naujam reguliavimui, dėl ginčo nagrinėjimo galės kreiptis į LB arba į teismą“, – komentavo LB.
Pagal dabar galiojančią tvarką, prieš kreipiantis į Lietuvos banką dėl ginčo, pirmiausia savo bankui reikia raštu pateikti pretenziją – paaiškinti, kas nutiko ir ko reikalaujate. Jeigu atsakymas netenkina, į LB dėl ginčo galima kreiptis per vienus metus nuo pretenzijos pateikimo savo bankui.
Jau dabar LB tokius vartotojų ginčus su bankais ir kitais finansų rinkos dalyviais nagrinėja nemokamai. Jo sprendimas yra rekomendacinis – tai reiškia, kad ginčo šalims jis neprivalomas.
Kada bankai pradėtų grąžinti pinigus pagal naują tvarką?
Konkreti data dar nenustatyta.
„Didžioji dalis reglamento nuostatų būtų pradėtos taikyti maždaug 2028 metų rudenį“, – įvardijo LB.
Reglamento tekste šioms nuostatoms numatytas 21 mėnesio laikotarpis nuo jo įsigaliojimo iki taikymo pradžios. Na, o Lietuvoje panaši apsauga galėtų atsirasti anksčiau.
„Dauguma siūlomų Mokėjimų įstatymo pakeitimų yra paremti būsimu reguliavimu, tai yra, Mokėjimo paslaugų reglamentu, tarp pasiūlymų – ir įpareigojimas mokėjimo paslaugų teikėjams atlyginti vartotojų nuostolius tais atvejais, kai apsimetama jų mokėjimo paslaugų teikėju“, – apibendrino LB.
Institucijos aiškinimu, šios pataisos Seimo nario iniciatyva jau pateiktos svarstyti Seimui.