Į Mažeikių policiją kreipėsi 1969 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad pastebėjo, jog nenustatyti asmenys nenustatytu būdu iš jo banko sąskaitos nuskaičiavo 19 tūkst. eurų.
Sukčiai iš trijų apgautųjų išviliojo beveik 56 tūkst. eurų
Kauno apskrities policijai moteris, gimusi 1959 metais, pareiškė, kad lapkričio 19 dieną internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo, kalbėjęs rusų kalba, kuris įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 16 tūkst. 250 eurų.
Šilutės rajono policijai moteris, gimusi 1954 metais, pareiškė, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 8 dienos iki rugpjūčio 19 dienos nenustatyti asmenys, pasinaudodami internetine investavimo platforma, dėl neva neapmokėtų siuntų, apgaulės būdu iš jos išviliojo 20 tūkst. 584 eurus.
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