Anot Policijos departamento, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1951 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 24 d. apie 14.34 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys.
Jie, anot moters, prisistatę medicinos įstaigos darbuotojais ir policijos pareigūnais apgaulės būdu iš jos išviliojo 10 850 eurų, kuriuos moteris atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo.
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