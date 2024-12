Bankų klientams – pokyčiai: keisis pinigų išėmimo tvarka, duos naujas korteles

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad nuo kitų metų įsigalios svarbūs teisės aktų pakeitimai, kuriais esą norima pagerinti paslaugų prieinamumą ir sumažinti kainas gyventojams.

Lietuvoje veikiančių bankų atstovai įvardijo, kas kitąmet keisis ir kiek turės susimokėti gyventojai už skirtingas paslaugas.

Ką turi žinoti gyventojai?

„Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas naujienų portalui tv3.lt teigė, kad kitąmet įsigalios palankesnės paslaugų teikimo sąlygos privatiems klientams.

„Atsižvelgus į teisės aktų pokyčius, atliksime paslaugų plano „Pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga“ pakeitimus“, – teigė pašnekovas.

Banko atstovas įvardija, kad paslaugų plano mėnesio mokestis sieks 1 eurą per mėn. (šiuo metu 1,37 euro per mėn.). Socialiai remtiniems asmenims paslaugų plano mėnesio mokestis sieks 0,50 euro mėn. (šiuo metu 0,68 euro per mėn.).

O maksimali be papildomo mokesčio „Swedbank“ ir „Bankomatas.lt“ tinklo bankomatuose išduodamų grynųjų pinigų suma sieks 800 eurų per mėn. (šiuo metu 550 eurų per mėn.).

Be papildomo mokesčio internetu atliekamų kredito pervedimų į Europos ar Europos Ekonominės erdvės šalis skaičius sieks 15 pervedimų (šiuo metu 10 pervedimų).

„Įvertinę klientų poreikius, sumažinsime pažymos apie mirusio asmens turtą ir įsipareigojimus banke išdavimo mokestį iki 10 eurų (šiuo metu 14,48 euro).

Nebetaikysime Jaunimo programos bekontaktės „Mastercard WEB“ kortelės mėnesinio administravimo mokesčio, kuris anksčiau buvo taikomas, jei klientas nebebūdavo Jaunimo programos dalyviu“, – kalbėjo G. Vercinskas.

Dėl Atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymo taip pat bankas žada keisti ir kitus šiuo metu taikomus mokesčius.

Pavyzdžiui, už sąskaitų išrašų spausdinimą padaliniuose vienos dienos išrašo spausdinimo mokestis sieks 0,25 euro (šiuo metu 0,29 euro), o metų išrašo spausdinimo mokestis bus 11,55 euro (šiuo metu 11,58 euro).

„Už dokumentų siuntimą paprastu paštu mokestis nuo 0,58 euro už vieną puslapį bus sumažintas iki 0,55 euro už vieną puslapį.

Už pažymų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas parengimą mokestis nuo 5,79 euro arba 11,58 euro atitinkamai bus sumažintas iki 5,75 euro arba 11,55 euro. Kitų pažymų parengimas kainuos 14,45 euro už pažymą (šiuo metu 14,48 euro)“, – teigė G. Vercinskas.

Keis korteles

„Luminor“ banko komunikacijos vadovė Indrė Baltrušaitienė teigė, kad pokyčių klientai sulauks ne tik sausio 1 d.

„Nuo sausio 1 d. keisime pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugos sąlygas: sumažinsime paslaugos mėnesio mokestį nuo 1,37 euro iki 1 euro, padidinsime į paslaugą įtrauktos „Visa Debit“ kortelės grynųjų išėmimo limitą iš „Luminor“ bankomatų Baltijos šalyse ir „Medus“ bankomatų Lietuvoje iki 800 eurų per mėnesį, padidinsime nemokamų pervedimų interneto banke skaičių iki 15 per mėnesį.

Nuo vasario 1 d. supaprastinsime „Luminor Black“ krepšelį – į jį įtrauksime tik vieną „Luminor Black“ mokėjimo kortelę, geriausiai atitinkančią krepšelio paskirtį ir vertę“, – teigė I. Baltrušaitienė.

Pasak jos, taip pat bus sumažintas ir valiutos keitimo moestis už atsiskaitymus ne eurais „Luminor Black“ kortele - 3 proc. iki 2,45 proc. (nuo mokėjimo sumos).

Tačiau didės valiutos keitimo mokestis už atsiskaitymus ne eurais „Visa Debit“ kortele – nuo 2,45 proc. iki 2,65 proc. (nuo mokėjimo sumos)

„Klientams, turintiems regos sutrikimų, nemokamai išduosime arba pakeisime specialiai pritaikytus prisijungimo kodų generatorius „Digipass 750 VC“.

Na, o kasdieniams atsiskaitymams dažniausiai naudojamai debeto kortelei yra didinamas grynųjų pinigų išėmimo limitas, nemokamų pervedimų interneto banke kiekis, įtraukiamos papildomos lengvatos“, – teigė ji.

Nuo kitų metų planuojama ir daugiau pokyčių, todėl bus išduodamos naujos kortelės.

„Siekdami užtikrinti didesnį prieinamumą ir mažinti poveikį aplinkai, kitąmet keisime visas naujai išduodamas mokėjimo korteles į 95 proc. perdirbto plastiko žaliavų korteles“, – kalbėjo pašnekovė.

Teigiama, kad naujose „Luminor Black“, o vėliau ir „Luminor Debit“ kortelėse bus įdiegta speciali dizaino detalė – vadinamasis linkis, dėl savo fizinių savybių leidžiantis vartotojams suprasti, kad tai yra banko mokėjimo kortelė ir padedantis susiorientuoti, kuria puse kortelę įdėti į bankomatą ar kortelių skaitytuvą.

„Nors šis sprendimas pirmiausia padės neregiams ir silpnaregiams, jis taip pat bus aktualus visiems, norintiems lengviau atpažinti kortelę ir užtikrinti sklandų naudojimąsi ja bet kokiomis sąlygomis, pavyzdžiui, esant prastesniam apšvietimui“, – komentavo I. Baltrušaitienė.

Atsirado naujų paslaugų

SEB banko valdybos narė ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė naujienų portalui tv3.lt sakė, kad šiuo metu klientams jau buvo išsiųsti priminimai apie pokyčius, kurie laukia nuo kitų metų.

„Atnaujinti paslaugų planai klientams prieinami jau nuo šių metų balandžio mėnesio. Nepaisant to, kad klientai senaisiais planais dar gali naudotis iki 2025 metų pradžios, atnaujintais planais jau naudojasi 120 tūkst. privačių ir 10 tūkst. verslo klientų.

Atnaujinti paslaugų planai nėra naujiena mūsų klientams, dėjome daug pastangų pristatydami klientams šiuos pokyčius, jie turėjo daug laiko su jais susipažinti, tad šiuo metu apie nuo sausio įsigaliosiančius pakeitimus beveik nesulaukiame klientų klausimų“, – kalbėjo E. Dovbyšienė.

Banko atstovės teigimu, nuo šių metų balandžio 9 d. SEB bankas atnaujino paslaugų planus gyventojams – atsirado naujų paslaugų, o taip pat buvo padidintas grynųjų pinigų paėmimo limitas.

„Atnaujinti paslaugų planai skiriasi savo turiniu, naujomis ir/ar praplėstomis paslaugomis, jie yra kitaip sustruktūruoti, todėl jų negalima lyginti su anksčiau galiojusiais banko planais.

Atnaujinti paslaugų planai privatiems klientams kainuoja nuo 0 eurų mėn. iki 7 eurų mėn.“, – sakė ji.

E. Dovbyšienė įvardija svarbiausius paslaugų planų pokyčius:

didesnė išgryninama suma. Priklausomai nuo pasirinkto plano, klientai gali naudotis nuo 600 eurų mėn. (planas „Jaunimas“, „Kasdienis“) iki 2 tūkst. eurų per mėn.(planas „Premium“) grynųjų pinigų paėmimo limitu debeto kortele;

paslaugų planai papildyti nauja klientams nemokama paslauga – momentiniu draudimu nuo traumų. Jis apims visus nelaimingus netikėtus atsitikimus, dėl kurių reikia apsilankyti skubios pagalbos skyriuje;

nauja nemokama paslauga – pirkinių draudimas. Klientai, turintys paslaugų planą su kredito kortele, galės naudotis ne tik kelionių draudimu, bet ir pirkinių draudimu mokėdami tik paslaugų plano mokestį;

jauni klientai (vaikai ir jaunimas) paslaugų planu, į kurį įeina neribotas pervedimų, sąskaitų skaičius, iki 600 eurų mėn. grynųjų pinigų limitas, naudosis nemokamai.

„Atkreipiame dėmesį, kad dabar galiojančių SEB banko paslaugų planų mokesčių privatiems klientams nuo pat jų sukūrimo 2012 metais nė karto nedidinome (daugiau nei dešimtmetį).

Klientai taip pat visada gali rinktis Lietuvos banko pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšelį atitinkantį paslaugų planą – SEB banke tai yra planas „Minimalus“, – kalbėjo

Tuo metu URBO banko Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška naujienų portalui tv3.lt patikslino, kad šiuo metu neplanuojama didinti įkainių.

„Tačiau planuojame juos peržiūrėti, nes yra numatyta sukurti naujus paslaugų krepšelius. Jie bus skirti naujam URBO produktui – banko kortelėms.

Jas klientams planuojame pristatyti 2025 m. Šiuo metu vyksta banko kortelių paslaugos realizavimo projektas ir jos funkcionalumo analizė. Planuojamos paslaugos kainodara ruošiama ir dar nepatvirtinta“, – teigė J. Ivaška.

O Šiaulių banko privačių klientų paslaugų vadovės dr. Dalios Kolmatsui naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad artimiausiu metu paslaugų mokestis banko klientams mažės arba išliks toks pats.

„Fiziniams klientams nuo 2025 m. sausio 1 d. pagrindinės mokėjimo sąskaitos mėnesinis komisinis atlyginimas mažės iki 1 euro, o socialinę paramą gaunantiems asmenims jis sieks 0,50 euro.

Šiuo metu komisinis atlyginimas atitinkamai sudaro 1,47 euro bei 0,73 euro. Taip pat verta paminėti, jog nuo kitų metų augs nemokamas mėnesinis grynųjų išėmimo limitas „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ tinklų bankomatuose. Jis didėja iki 800 eurų per mėnesį, šiuo metu limitas siekia 550 eurų per mėnesį“, – sakė pašnekovė.

Apie bankų skyrių uždarymą kalba ne visi

Lietuvos bankų asociacijos atstovai jau anksčiau diskutavo su praėjusios kadencijos politikais apie iškilusią problematiką dėl uždaromų bankų skyrių mažesniuose Lietuvos miestuose.

Tiesą, tąkart Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentė Eivilė Čipkutė politikams pripažino, kad pokyčiai vyksta jau ne vienerius metus, ir taip pat įvardija pagrindinę bankų skyrių uždarymo priežastį rajonuose.

„Mes tą finansinių paslaugų pobūdžio besikeičiančią tendenciją jau stebime porą dešimtmečių. Ir pagrindinis tas veiksnys yra ekonomikos skaitmenizacija ir dėl to besikeičiantys visuomenės įpročiai, t.y. stipriai krinta naudojimasis gyvomis paslaugomis ir didžioji dauguma pereina į skaitmenines paslaugas.

<...> Pernai 62 proc. gyventojų atsakė, kad nė karto nesilankė per metus banko skyriuje. Lygiai tokias pačias tendencijas matome, žiūrėdami į tai, kaip gyventojai naudojasi bankinėmis paslaugomis internetu, el. bankininkyste. Tai per 5 metus skaičius paaugo nuo 70 iki 90 proc. gyventojų. Skyrių taip pat atitinkamai mažėja, kadangi krinta jų lankomumas. Tai yra pagrindinė priežastis“, – paaiškino E. Čipkutė.

Tačiau vyresniems gyventojams, ypač pensinio amžiaus asmenims, bankų skyrių uždarymas sukelia didelių nepatogumų.

„Swedbank“ ir „Luminor“ bankų atstovai apie kitų skyrių uždarymą skirtinguose Lietuvos miestuose kitąmet kol kas nekalba.

O SEB atstovai sako, kad nuo šių metų rudens Lietuvos savivaldybėse, kuriose nėra SEB banko skyriaus, informaciją apie skirtingas paslaugas teikia mobili banko darbuotojų komanda.

Paslaugos teikiamos banko ir savivaldybių suderintu periodiškumu savivaldybių pasiūlytose patalpose, už kurių nuomą savivaldybei moka SEB bankas.

SEB bankas taip pat įrengia ir apstato dalį patalpų savo lėšomis, kad jose būtų patogu aptarnauti klientus – banko sukurta infrastruktūra minėtų savivaldybių administracija ar gyventojai galės naudotis tuo metu, kai banko mobiliosios komandos nebus. Savivaldybes banko lankys priklausomai nuo to, kur bus didžiausias banko klientų poreikis“, – teigė E. Dovbyšienė.

Tuo metu „Urbo“ banko atstovai žada, kad mažinti savo klientų padalinių tinklo ir užverti daugiau skyrių nėra planuojama.