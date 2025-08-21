Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baltijos valstybėse kainas per metus labiausiai sumažino Lietuvos gamintojai

2025-08-21 15:30 / šaltinis: BNS
2025-08-21 15:30

Kainas per metus sumažino visų trijų Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojai, o labiausiai – Lietuvos, rodo nacionalinių statistikos tarnybų paskelbti duomenys.

2 eurų moneta (nuotr. 123rf.com)

Kainas per metus sumažino visų trijų Baltijos valstybių pramonės produkcijos gamintojai, o labiausiai – Lietuvos, rodo nacionalinių statistikos tarnybų paskelbti duomenys.

REKLAMA
0

Šis kainų indeksas Lietuvoje praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, nukrito 2,8 proc., Latvijoje – 0,6 proc., Estijoje – 2,2 procento.

Praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu, Lietuvos gamintojai produkciją pabrangino vidutiniškai 0,3 proc., tuo tarpu Latvijos ir Estijos – atpigino atitinkamai 0,1 proc. ir 0,3 procento.

Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį ir per metus nepakito.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų