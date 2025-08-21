Baltijos valstybėse kainas per metus labiausiai sumažino Lietuvos gamintojai

Šis kainų indeksas Lietuvoje praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, nukrito 2,8 proc., Latvijoje – 0,6 proc., Estijoje – 2,2 procento.
Praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu, Lietuvos gamintojai produkciją pabrangino vidutiniškai 0,3 proc., tuo tarpu Latvijos ir Estijos – atpigino atitinkamai 0,1 proc. ir 0,3 procento.
Be rafinuotų naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš trijų valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį ir per metus nepakito.
