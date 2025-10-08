Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Automagistralėje Vilnius–Panevėžys bus ribojamas eismas

2025-10-08 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 15:04

Ketvirtadienį automagistralėje Vilnius–Panevėžys, ties Bukiškių viaduku, pradedami remonto darbai. Jų metu šiame automagistralės ruože bus įvesti laikini eismo ribojimai.

Kelio darbai, spūstis. BNS Foto

0

Kaip pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“, eismo ribojimai įsigalios nuo ketvirtadienio ir truks iki pat rugsėjo galo.

Pasak jos, spalio 9–10 dienomis nuo 20.00 iki 24.00 val. eismas bus ribojamas lėtėjimo ir pirmoje eismo juostoje, o nuo 24.00 iki 4.00 val. – antroje eismo juostoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio 13–14 d. prasidės dangos asfaltavimo darbai, todėl nuo 20.00 iki 1.00 val. eismas bus ribojimas lėtėjimo ir pirmoje eismo juostose, o nuo 1.00 iki 6.00 val. eismas ribojamas antroje eismo juostoje.

Spalio 14-ąją planuojama pradėti planinius deformacinių pjūvių ardymo ir naujų pjūvių įrengimo darbus, darbų metu spalio 14–22 m. eismas bus apribotas lėtėjimo ir puse pirmos eismo juostos.

Spalio 22–30 d. ribojimai kelsis į kitą važiuojamąją dalį, bus apribota antroji ir pusė pirmos eismo juostos.

Darbų metu bus pakeisti susidėvėję viaduko deformaciniai pjūviai ir viršutinis asfalto sluoksnis. 

Vykdant deformacinių pjūvių ardymo ir įrengimo darbus, eismas Panevėžio kryptimi vyks dviem susiaurintomis eismo juostomis. 

Bendrovė pažymi, kad darbų grafikas gali keistis dėl oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių vykdant rangos darbus. 

indeliai.lt

