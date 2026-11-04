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Augalininkystės tarnybos auditas atskleidė reikšmingų vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos trūkumų

2026-11-04 16:08 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 16:08
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 Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) užbaigtas auditas, nustatyta reikšmingų vidaus kontrolės, rizikų valdymo, korupcijos prevencijos trūkumų.

Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

 Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) užbaigtas auditas, nustatyta reikšmingų vidaus kontrolės, rizikų valdymo, korupcijos prevencijos trūkumų.

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„Nustatyta, kad dalis patvirtintų kontrolės bei antikorupcinių priemonių ilgą laiką buvo įgyvendinamos tik formaliai“, – teigiama audito rezultatuose.

Kaip Eltai nurodė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), netrukus taip pat bus skelbiamas konkursas užimti tarnybos vadovo pareigas. 

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Pasak žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos, naujasis vadovas turės užtikrinti audito rekomendacijų įgyvendinimą ir ilgalaikius institucijos veiklos pokyčius.

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„Audito išvados aiškiai parodė, kad VAT reikalingi ne kosmetiniai pokyčiai, o nuoseklus veiklos pertvarkymas. Naujojo vadovo prioritetas turi būti realūs rezultatai – skaidrūs sprendimų priėmimo procesai, veiksminga korupcijos prevencija, aiški atsakomybė ir patikima kontrolės sistema“, – teigė ministras.

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Anot ŽŪM, anoniminė darbuotojų apklausa taip pat atskleidė, kad 10 darbuotojų (apie 8 proc. respondentų) per pastaruosius penkerius metus sulaukė siūlymų atsiskaityti už sprendimų priėmimą, 7 iš jų tokių siūlymų sulaukė daugiau nei vieną kartą.

Anot ministerijos, tarp svarbiausių audito pastabų – vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos stiprinimas, veiksmingos rizikų valdymo sistemos sukūrimas, fitosanitarinės kontrolės ir valstybinių rinkliavų apskaitos procesų tobulinimas, aiškus funkcijų bei atsakomybių paskirstymas. 

indeliai.lt

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