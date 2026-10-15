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Mažeika: planuojant išmokėti 332 mln. eurų tiesioginių išmokų, trūksta 18 mln. ekologiniams ūkiams

2026-10-15 12:51 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 12:51
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Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 mln. eurų išankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 mln. eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su Finansų ministerija.

Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

Žemės ūkio ministerijai spalį planuojant ūkininkams išmokėti 332 mln. eurų išankstinių tiesioginių išmokų, ministras Kęstutis Mažeika sako, kad trūksta apie 18 mln. eurų ekologiniams ūkiams. Dėl to deramasi su Finansų ministerija.

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„Kalbant apie 332 mln. eurų išmokas, turime šią dieną situaciją, kai yra išaugęs ekologinių ūkių skaičius ir, preliminariais skaičiavimais, mums trūksta apie 18 mln. eurų“, – spaudos konferencijoje Seime ketvirtadienį sakė K. Mažeika.

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„Konstruktyviai dirbame su Finansų ministerija ir tai bus atskiras mokėjimas (...). Ta diskusija ir derybos vyksta, tikimės pozityvumo ir pristatysime po derybų, kokio dydžio sieks ekologinė išmoka“, – pridūrė jis.

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Ministro teigimu, ekologinių ūkių skaičius išaugo keliems dideliems ūkiams perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, daugėja ir mažesnių ūkių, besirenkančių šią kryptį.

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„Matome tikrai didelį pokytį ūkininkų ir mažesnių, kurie pasirinko ekologinį ūkininkavimą, jie tai sieja su brangstančiomis trąšomis ir turbūt patrauklesnėmis išmokomis, kurios yra už ekologinį ūkininkavimą“, – sakė K. Mažeika.

Anot jo, tiesioginės išmokos šiems ūkininkams bus mokamos atskiru mokėjimu siekiant išlaikyti didesnes išmokų sumas: „Jeigu mokėtume kartu su šiuo mokėjimu, tai, mūsų skaičiavimais, išmoka ekologiniam ūkininkavimui mažėtų daugiau nei 40 proc. – tai yra tikrai reikšmingi skaičiai, dėl ko ūkininkai tikrai turbūt nebūtų labai patenkinti.“

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Kaip rašė BNS, ministerija pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pasirengti nuo spalio 16 dienos iki lapkričio 30 dienos mokėti šių metų išmokas. Jos negali viršyti 75 proc. visos ūkininkui priklausančios paramos sumos.

Išankstinės išmokos mokamos tiems ūkininkams, kurių deklaruoti plotai atitinka reikalavimus ir kuriems atliktos patikros.

Numatoma mokėti jauniesiems ūkininkams, taip pat ir kitiems, pasinaudojusiems priemone tvarumui didinti. Be to, išmokos bus mokamos pagal susietąją paramą už baltyminius augalus, cukrinius runkelius, vaisius, uogas ir riešutus, daržoves, taip pat už ekologines sistemas.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad išankstinės išmokos nebus mokamos už veiklas ir ekologines sistemas, kurių patikra dar nėra baigta ir bus baigta kitais metais. Likusi paramos dalis bus mokama nustačius galutinį ūkininkui priklausantį paramos dydį.

indeliai.lt

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