 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atskleidė, kiek kainuoja apleistų Sporto rūmų išlaikymas: suma – itin didelė

2025-11-13 10:23 / šaltinis: BNS
2025-11-13 10:23

Valstybės valdomo Turto banko vadovas Gintaras Makšimas sako, jog nenaudojamų bei apleistų sovietmečiu statytų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų išlaikymas per ketverius metus bankui jau kainavo 780 tūkst. eurų. 

Vilniaus sporto rūmai

Valstybės valdomo Turto banko vadovas Gintaras Makšimas sako, jog nenaudojamų bei apleistų sovietmečiu statytų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų išlaikymas per ketverius metus bankui jau kainavo 780 tūkst. eurų. 

REKLAMA
1

„Esame suinteresuoti, kad kažkas vyktų (Sporto rūmuose – BNS), nes patiriame išlaikymo sąnaudas, kurių niekas nekompensuoja. (...) Nuo 2021 metų sausio iki 2025 metų rugsėjo išlaikymui buvo skirta apie 780 tūkst. eurų. Didžiąją dalį sudarė konservavimas – apie 530 tūkst. eurų“, – portalui „Verslo žinios“ sakė G. Makšimas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, sprendimus dėl pastato įveiklinimo turi priimti Vyriausybė, tačiau bus siekiama dėl to diskutuoti ir su Vilniaus valdžia, kuri viešai deklaravo ketinanti prie Seimo statyti Kongresų centrą, be to, ji turi idėjų, kaip panaudoti Sporto rūmus. 

REKLAMA
REKLAMA

Sostinės meras Valdas Benkunskas spalį BNS teigė, jog Vyriausybės idėja konferencijų centrą vystyti buvusiuose Sporto rūmuose yra sunkiai įgyvendinama dėl tarptautinės žydų bendruomenės pasipriešinimo, be to, vieta nėra tinkama tarptautiniams renginiams. 

REKLAMA

Jo teigimu, miestas turi kelias idėjas dėl pastato įveiklinimo, kurias bus siekiama pristatyti šalies vadovams. 

BNS rašė, kad šių metų liepą Vyriausybė pranešė, jog Sporto rūmuose bus įrengtas kongresų, konferencijų ir kultūros renginių centras, be to, bus sutvarkyta aplink pastatą esančių senųjų Šnipiškių žydų kapinių teritorija, įamžinti Sausio 13-osios įvykiai.

REKLAMA
REKLAMA

BNS dar 2022 metais rašė, kad tuometinė Vyriausybė siūlė apleistus rūmus paversti muziejumi ar memorialu, skirtu žydų Lietuvos žydų istorijai. Ankstesnė „valstiečių“ Vyriausybė planavo rūmuose įrengti Kongresų centrą, tačiau projektas taip ir nebuvo padėtas.

Planai vietoj 1971-aisiais statytų nebenaudojamų koncertų ir sporto rūmų įrengti konferencijų centrą brandinti nuo 2015-ųjų, kai pastatą perėmė Turto bankas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sporto rūmų rekonstrukcijos projektui priešinosi ir kai kurios žydų bendruomenės, nes kompleksas yra senųjų žydų kapinių teritorijoje, kurios čia veikė nuo XVI amžiaus.

1988 metų spalį Sporto rūmuose vyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, o 1991-ųjų sausį čia atsisveikinta su Lietuvos laisvės gynėjais, žuvusiais per Sausio 13-osios įvykius.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų