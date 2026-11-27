SEB banko skaičiuojamas elektromobilių įperkamumo indeksas rodo, kad per pastaruosius metus vidutinį darbo užmokestį gaunančio gyventojo galimybės įsigyti elektromobilį pagerėjo maždaug 5 proc. Šiemet tokio asmens lizingu įperkamo elektromobilio vertė siekia 24,7 tūkst. eurų, o dviejų vidutinį darbo užmokestį gaunančių asmenų šeimos – 49,8 tūkst. eurų.
Tiesa, skaičiuojant elektromobilių įperkamumo indeksą daroma prielaida, kad gyventojai automobilį lizingu įsigyja septynerių metų laikotarpiui, sumoka 15 proc. pradinį įnašą, o metinė palūkanų norma siekia 4,4 proc. Mėnesio lizingo įmokai gyventojai skirtų ne daugiau kaip penktadalį savo pajamų.
Pasak SEB banko lizingo departamento vadovo Simono Norbuto, nepaisant augančio elektromobilių įperkamumo, gyventojai prie elektrinio transporto pereina palaipsniui. Dažnai pirmiausia pasirenkamas hibridinis automobilis ir tik vėliau – elektromobilis.
„Susipažinę su įkrovimo infrastruktūra ir įsitikinę, kad elektrinis transportas atitinka jų kasdienius poreikius, vairuotojai lengviau apsisprendžia pereiti prie visiškai elektrinio automobilio“, – sako S. Norbutas.
Sostinės gyventojai gali įpirkti brangesnius elektromobilius
Didesnes pajamas gaunantys didmiesčių gyventojai turi daugiau galimybių įsigyti elektromobilį. Tai atsispindi ir transporto priemonių registracijos statistikoje – maždaug pusė visų Lietuvoje registruotų elektromobilių tenka Vilniaus apskričiai.
SEB banko skaičiavimais, Vilniuje gyvenanti dviejų asmenų šeima šiemet lizingu galėtų įsigyti maždaug 56 tūkst. eurų kainuojantį elektromobilį.
Bankas taip pat apskaičiavo, kokį elektromobilį galėtų įpirkti šeima, auginanti vieną vaiką ir turinti 160 tūkst. eurų būsto paskolą, paimtą 30 metų laikotarpiui. Net ir kas mėnesį būsto paskolos įmokai skirdama 832 eurus, tokia šeima galėtų įsigyti 41,9 tūkst. eurų kainuojantį elektromobilį.
Tiesa, pastaruoju atveju skaičiuojama, kad visiems finansiniams įsipareigojimams vykdyti šeima skirtų iki 40 proc. mėnesio pajamų.
Daugiau nei 30 tūkst. eurų išleistų vos 7 proc. apklaustųjų
Nors augančios pajamos gyventojams suteikia galimybę rinktis brangesnius automobilius, jų pačių numatomas biudžetas yra gerokai kuklesnis.
SEB banko užsakymu atlikta gyventojų apklausa atskleidė, kad 10 proc. respondentų automobiliui skirtų ne daugiau kaip 5 tūkst. eurų. Dar po 17 proc. apklaustųjų būtų pasirengę išleisti nuo 5 iki 10 tūkst. arba nuo 10 iki 20 tūkst. eurų.
Nuo 20 iki 30 tūkst. eurų automobiliui skirtų 9 proc. respondentų, o daugiau nei 30 tūkst. eurų – vos 7 proc.
Taigi net 44 proc. visų apklaustųjų automobiliui būtų pasirengę skirti ne daugiau kaip 20 tūkst. eurų. Toks biudžetas gerokai apriboja galimybes rinktis naują elektromobilį, tačiau už šią sumą galima įsigyti naudotą elektrinį automobilį.
Pasak S. Norbuto, svarstant, kokį automobilį įsigyti, reikėtų įvertinti ne tik jo kainą, bet ir būsimas eksploatavimo išlaidas.
„Lyginant elektromobilį su automobiliu, turinčiu vidaus degimo variklį, reikėtų vertinti bendras transporto priemonės įsigijimo ir išlaikymo sąnaudas. Tikėtina, kad šiemet išaugusios degalų kainos taps dar vienu veiksniu, skatinančiu gyventojus svarstyti galimybę rinktis elektrinį transportą“, – sako S. Norbutas.
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