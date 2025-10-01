„Artea“ išplatino naują 300 mln. eurų obligacijų emisiją

„Su šia sėkminga emisija tapome didžiausiu įmonių obligacijų emitentu Lietuvoje. (...) Emisija bus reikšmingas tolesnio banko augimo pagrindas“, – pranešime sakė banko Finansų tarnybos vadovas ir valdybos narys Tomas Varenbergas.
Pirmaeilės privilegijuotos obligacijos išplatintos su galimybe po trejų metų jas iš anksto išpirkti ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį. Iki pakeitimo dienos metinė fiksuota palūkanų norma sieks 3,739 proc.
Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.
Šiemet kovą tarptautinėse rinkose išplatinęs 300 mln. eurų vertės iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų, banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius anksčiau sakė, kad šiemet tokios emisijos „Artea“ nebeplanuoja. Anot jo, antroje metų pusėje tikimasi išplatinti mažesnę, 10 mln. eurų subordinuotų obligacijų emisiją.
Naujos emisijos platintojais, kaip ir anksčiau, bankas pasirinko bankus „Commerzbank“, „Erste Group“ ir „Goldman Sachs Bank Europe“.
BNS rašė, kad rugsėjo viduryje tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s Ratings“ paliko nepakeistus „Artea“ reitingus – ilgalaikių ir trumpalaikių indėlių bei pirmaeilių neužtikrintųjų obligacijų reitingas liko Baa1 su stabilia perspektyva.
