  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apsipirksite ir savaitgaliui, ir šventėms bei dar sutaupysite: „Lidl“ pataria, kaip perkant didesnėmis pakuotėmis išleisti mažiau

REKLAMA / 2025-12-04 16:20 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ruošiantis šventėms, įsigyti produktus didesniais kiekiais gali būti itin pasiteisinęs sprendimas, kuris tiks ne tik gausioms šeimoms, bet ir planuojant šventinį stalą. Tinkamai pasirinkus prekes, toks apsipirkimo būdas leidžia ne tik sutaupyti dėl mažesnės vieneto kainos, bet ir skirti daugiau laiko pasiruošimui bei švenčių laukimui. Patarimais, ką svarbu žinoti prieš išsiruošiant šventiniam apsipirkimui ir kaip sutaupyti, dalinasi prekybos tinklas „Lidl“.

Apsipirksite ir savaitgaliui, ir šventėms bei dar sutaupysite: „Lidl“ pataria, kaip perkant didesnėmis pakuotėmis išleisti mažiau

Ruošiantis šventėms, įsigyti produktus didesniais kiekiais gali būti itin pasiteisinęs sprendimas, kuris tiks ne tik gausioms šeimoms, bet ir planuojant šventinį stalą. Tinkamai pasirinkus prekes, toks apsipirkimo būdas leidžia ne tik sutaupyti dėl mažesnės vieneto kainos, bet ir skirti daugiau laiko pasiruošimui bei švenčių laukimui. Patarimais, ką svarbu žinoti prieš išsiruošiant šventiniam apsipirkimui ir kaip sutaupyti, dalinasi prekybos tinklas „Lidl".

2
Pirkdami po kelis tos pačios prekės vienetus ar didesnes pakuotes galite sutaupyti dėl dviejų priežasčių, pasakoja Antanas Bubnelis, „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas. Pirma, perkant didesnę to paties produkto pakuotę, jo kilogramas, litras ar vienetas įprastai kainuoja pigiau, kartais – net trečdaliu. Be to, „Lidl“ dažnai siūlo įsigyti prekes pigiau perkant jas po dvi ar daugiau.

„Tokiu būdu per ilgesnį laikotarpį galima nemažai sutaupyti. Jeigu kasdien vartojamo produkto, pavyzdžiui alyvuogių aliejaus, įsigysite didesnę pakuotę, litrui galite sutaupyti ir daugiau nei 7 eurus, per metus sutaupymas gali siekti ir kiek daugiau nei 100 eurų. Didesniais kiekiais perkant kelių rūšių produktus – per metus galima sutaupyti šimtus eurų“, – aiškina A. Bubnelis.

Planuojant didesnį apsipirkimą, verta pasidomėti prekybos tinklų siūlomomis akcijomis. „Lidl“ parduotuvėse taip pat būna siūlomos nuolaidos perkant kelis vienodus produktus, o „XXL savaitės“ metu galima įsigyti didesnių pakuočių už itin mažą kainą. Aiškiai nurodytos kainos už vienetą ar kilogramą leidžia lengvai palyginti ir pasirinkti ekonomiškiausią variantą.

Šiuo metu „Lidl“ parduotuvėse vyksta „XXL savaitė“, kurios metu už žemesnę kainą galima įsigyti dideles pakuotes produktų, reikalingų tiek kasdienai, tiek šventiniam stalui. Pavyzdžiui: 1 kg „Pilos“ varškės kainuoja vos 3,99 Eur, 1,5 l pieno – tik 1,25 Eur, 1,5 l ypač gryno alyvuogių aliejaus – 10,99 Eur, o 820 g „Kania“ majonezo – tik 2,29 Eur.

Rinkitės tuos produktus, kurie tinka vartoti ilgiau 

Vis dėlto, norint, kad dideli apsipirkimai būtų efektyvūs, svarbu įvertinti, ką ir kiek vartojate. Ilgai galiojantys produktai, tokie kaip konservuoti vaisiai, daržovės, tunas ar sardinės, džiovintos pupelės, įvairios kruopos, riešutai, makaronai, miltai, cukrus, krakmolas, riešutų sviestas, yra saugus pasirinkimas. Taip pat – įvairūs šaldyti produktai, kaip šaldytos daržovės, mėsa, žuvis, uogos. Pravartu įsigyti ir didesnį kiekį aukštoje temperatūroje apdoroto ar augalinio pieno, kurio galiojimo laikas įprastai siekia kelis mėnesius.

Didesniais kiekiais tinka pirkti ir įvairius gėrimus, kuriuos galima laikyti kambario temperatūroje, pavyzdžiui, mineralinį vandenį, gazuotus vaisvandenius ir t.t. Be to, pravartu didesniais kiekiais nusipirkti reguliariai naudojamų valymo ir prausimosi priemonių ir kitų negendančių buities reikmenų, kaip kepimo popierius, šiukšlių maišai, sauskelnės vaikams.

„Nors dideliais kiekiais dažniausiai rekomenduojama pirkti ilgai negendančius produktus, tokius kaip kruopos ar miltai, didelės trumpesnio galiojimo prekių, pavyzdžiui, mėsos gaminių, dešrelių ar sūrio, pakuotės taip pat gali būti puikus pasirinkimas siekiant sutaupyti, jei planuojate didesnę šventę ar draugų susibūrimą“, – pataria A. Bubnelis.

Nepamirškite įvertinti savo vartojimo įpročių

Tuo tarpu švieži produktai, kaip vaisiai, daržovės ar kepiniai, gali greitai sugesti, todėl jų pirkimas dideliais kiekiais reikalauja atsargumo. Prieskoniai ir padažai taip pat turi ribotą galiojimo laiką, ypač atidarius pakuotę, tad verta įvertinti, ar spėsite juos sunaudoti.

Be to, produktų laikymas turi būti tinkamas – tamsi, vėsi vieta ir sandarios talpos padeda išvengti gedimo ar kenkėjų.

Šiuo metu veikia 83 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Vilnius
Klaipėda
lidl
apsipirkimas lidl
