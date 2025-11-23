Apklausa: 49 proc. vilniečių norėtų gyventi šiame mikrorajone

Tyrimo duomenimis, gyventojai Žvėryną laiko tvarkingu, saugiu ir mažiausius nusikalstatumo rodiklius turinčiu sostinės mikrorajonu. Vilniečiai taip pat nurodė, kad rajonas turi daug žaliųjų erdvių ir yra tinkamas gyventi šeimoms su vaikais.
„Žvėryną galime vadinti geidžiamiausiu rajonu, nes čia norėtų gyventi beveik kas antras vilnietis. Antru populiariausiu atsakymu tapo Senamiesčio seniūnija, į kurią taip pat patenka ir Užupis bei Paupys – čia rinktųsi gyventi 42 proc. žmonių. Trečioji vieta atiteko Antakalniui su 32 proc.“ – pranešime teigia „EIKA Development“ plėtros direktorius Tomas Žiaugra.
Taip pat 7 iš 10 apklausos dalyvių teigė, kad gyvenimą Žvėryno arba Senamiesčio seniūnijose laikytų didžiausiu prestižu.
Nors apklausa rodo, kad Žvėryne norėtų gyventi daugelis, pagal gyventojų skaičių – tai vienas mažiausių Vilniaus mikrorajonų. „EIKA Development“ duomenimis, šiuo metu rajone gyvena apie 15 tūkst. žmonių, o naujų būstų paklausa ženkliai viršija pasiūlą.
„Pirkėjų susidomėjimas Žvėrynu yra didžiulis, bet labai ribotas plotas lemia mažą naujų projektų skaičių ir pasiūlą. Šiandien čia galima rinktis vos iš 45 butų, o per pirmuosius 10 šių metų mėnesių Žvėryne parduota tik 20 butų“, – nurodo T. Žiaugra.
Bendrovės teigimu, butų kaina Žvėryne per pastaruosius dešimt metų išaugo bene tris kartus – nuo 2 450 iki 7 072 eurų už kvadratinį metrą.
„EIKA Group“ užsakymu atlikto visuomenės nuomonės tyrimo metu 1 tūkst. sostinės gyventojų buvo paprašyti įvardinti tris Vilniaus mikrorajonus, kuriuose norėtų gyventi, jei pasirinkimo neribotų jokios aplinkybės.