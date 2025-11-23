 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apklausa: 49 proc. vilniečių norėtų gyventi šiame mikrorajone

2025-11-23 11:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 11:09

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „EIKA Group“ naujausia apklausa rodo, kad Žvėrynas yra vienas patraukliausių sostinės mikrorajonų – jame norėtų gyventi 49 proc. vilniečių.

Žydinčios alyvos Žvėryne. ELTA / Orestas Gurevičius

Nekilnojamojo turto plėtros bendrovės „EIKA Group“ naujausia apklausa rodo, kad Žvėrynas yra vienas patraukliausių sostinės mikrorajonų – jame norėtų gyventi 49 proc. vilniečių.

REKLAMA
0

Tyrimo duomenimis, gyventojai Žvėryną laiko tvarkingu, saugiu ir mažiausius nusikalstatumo rodiklius turinčiu sostinės mikrorajonu. Vilniečiai taip pat nurodė, kad rajonas turi daug žaliųjų erdvių ir yra tinkamas gyventi šeimoms su vaikais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žvėryną galime vadinti geidžiamiausiu rajonu, nes čia norėtų gyventi beveik kas antras vilnietis. Antru populiariausiu atsakymu tapo Senamiesčio seniūnija, į kurią taip pat patenka ir Užupis bei Paupys – čia rinktųsi gyventi 42 proc. žmonių. Trečioji vieta atiteko Antakalniui su 32 proc.“ – pranešime teigia „EIKA Development“ plėtros direktorius Tomas Žiaugra.  

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat 7 iš 10 apklausos dalyvių teigė, kad gyvenimą Žvėryno arba Senamiesčio seniūnijose laikytų didžiausiu prestižu. 

REKLAMA

Nors apklausa rodo, kad Žvėryne norėtų gyventi daugelis, pagal gyventojų skaičių – tai vienas mažiausių Vilniaus mikrorajonų. „EIKA Development“ duomenimis, šiuo metu rajone gyvena apie 15 tūkst. žmonių, o naujų būstų paklausa ženkliai viršija pasiūlą. 

„Pirkėjų susidomėjimas Žvėrynu yra didžiulis, bet labai ribotas plotas lemia mažą naujų projektų skaičių ir pasiūlą. Šiandien čia galima rinktis vos iš 45 butų, o per pirmuosius 10 šių metų mėnesių Žvėryne parduota tik 20 butų“, – nurodo T. Žiaugra.  

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovės teigimu, butų kaina Žvėryne per pastaruosius dešimt metų išaugo bene tris kartus – nuo 2 450 iki 7 072 eurų už kvadratinį metrą.

„EIKA Group“ užsakymu atlikto visuomenės nuomonės tyrimo metu 1 tūkst. sostinės gyventojų buvo paprašyti įvardinti tris Vilniaus mikrorajonus, kuriuose norėtų gyventi, jei pasirinkimo neribotų jokios aplinkybės.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų