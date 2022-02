Apie mirusius klientus bankas sužinos greičiau – ir be artimųjų pranešimo

Registrų centras sukūrė įrankį, kuris leidžia turėti aktualius ir tikslius duomenis apie klientus, rašoma valstybės įmonės pranešime.

Aktualius duomenis teiks bankui

Verslui ar viešajam sektoriui aktualūs jų klientų fizinių asmenų duomenys kaupiami Registrų centro tvarkomame Gyventojų registre.

Aktualių duomenų apie klientus, pavyzdžiui, jų mirties faktai, asmenvardžių, deklaruotos gyvenamosios vietos ar asmens tapatybės dokumento pasikeitimai, yra itin aktualus įstaigoms, dirbančioms su mažmeniniais klientais, su kuriais reguliariai komunikuojama.

Tokių duomenų tikslumas yra būtinas norint išvengti nesusipratimų, taip pat tam, kad svarbi įstaigų ar įmonių informacija laiku pasiektų klientus.

Pirmasis tokį poreikį Registrų centrui išsakęs bankas „Swedbank“ šiandien jau sėkmingai naudojasi Registrų centro sukurtu įrankiu, leidžiančiu kiekvieną dieną turėti aktualią informaciją apie daugiau kaip 2 mln. banko klientų.

„Teikdamas registruose ir informacinėse sistemose sukauptus duomenis Registrų centras visuomet siekia įsiklausyti į klientų, šiuo atveju – duomenų gavėjų, poreikius ir kaip įmanoma geriau atliepti jų lūkesčius.

Reaguodami į banko išreikštą poreikį sukūrėme sprendimą, leidžiantį pagal įmonės ar organizacijos Registrų centrui pateiktą klientų sąrašą sekti kiekvieno iš jų duomenų Gyventojų registre pasikeitimus ir reguliariai teikti naujausią informaciją“, – pranešime cituojamas Registrų centro Strateginio vystymo direktorius Adrijus Jusas.

Jo teigimu, taip bankas ar kita organizacija gali sekti savo klientų duomenų pokyčius ir turėdamas aktualią informaciją užtikrinti sklandų klientų informavimą bei paslaugų teikimą.

Esą duomenų gavėjai iki tol savo klientų duomenis paprastai atsinaujindavo tam tikru reguliarumu teikdami prašymus apie konkrečius asmenis.

Tai, pasak A. Juso, neužtikrina duomenų aktualumo ir pasitaikydavo atvejų, kai svarbi įstaigų ar įmonių informacija būdavo išsiunčiama jau mirusiems asmenims arba laiškai siunčiami deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, kuris gali būti pasikeitęs.

Tikis sutaupyti savo ir klientų laiko

„Kartu su Registrų centru pirmieji finansų sektoriuje įgyvendinome šią inovaciją, kuri įgalino efektyvesnį ir tvaresnį apsikeitimą duomenimis. Šis sprendimas leidžia automatiškai atnaujinti duomenis apie klientą, kai sulaukiame atitinkamos informacijos iš valstybinio registro.

Taip taupome ir mūsų darbuotojų, ir savo klientų laiką. Be to, klientams užtikriname sklandų paslaugų teikimą, pavyzdžiui, galime per trumpesnį laiką išnagrinėti prašymus dėl finansavimo ir greičiau pateikti atsakymą“, – sako „Swedbank“ Privačių klientų tarnybos vadovas Pavel Ladziato.

Registrų centro Strateginio vystymo direktoriaus A. Juso teigimu, naujoji Registrų centro paslauga gali būti aktuali ir kitiems rinkos dalyviams – privatiems ar viešojo sektoriaus ūkio subjektams – turintiems didelę klientų bazę ir norintiems užtikrinti tinkamą duomenų higieną.

Be to, teisės aktai įpareigoja finansų įstaigas periodiškai tikrinti tam tikrus klientų duomenų pasikeitimus, o Registrų centro sukurtas įrankis užtikrins šio proceso automatizavimą, sklandumą ir tikslumą.

Statistikos departamento duomenimis, pernai Lietuvoje mirė daugiausia žmonių bene nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. 2021 m. iš viso registruota beveik 47 tūkst. mirčių.