Antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas neįvyko, galutinai patvirtino VERT

Konkurso komitetas praėjusį trečiadienį priėmė sprendimą siūlyti VERT laikyti konkursą neįvykusiu.
Konkursas būtų įvykęs gavus bent dvi paraiškas.
BNS rašė, kad energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ketvirtadienį sakė, jog pernai pirmą kartą skelbtas konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas numatant dviejų dalyvių reikalavimą. Kitu atveju, pasak jo, Europos Komisija (EK) pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.
Jis pabrėžė, kad projektas nėra stabdomas, tačiau bus keičiami jo parametrai.
Paraišką konkursui buvo pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“. Ji kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vysto pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės vėjo parko jūroje projektą, tačiau jo įgyvendinimas stringa.
BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.
Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.
Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6-ąją.