„Alter Ego“ tinklalaidė: tikros istorijos apie antreprenerystę ir drąsą keistis

Daugiau apie tinklalaidės idėją, auditoriją ir įsimintiniausius pokalbius pasakoja „Alter Ego“ vedėja Sandra Gabrielė Vileito, VU Verslo mokyklos rinkodaros ir komunikacijos vadovė.
„Tinklalaidėje kalbinu labai skirtingus žmones – nuo verslininkų iki puikių savo srities ekspertų. Juos visus vienija vienas dalykas – antrepreneriškas mąstymas“, – dalinasi S. G. Vileito. Anot jos, toks mąstymas dabar reikalingas kiekvienam, nesvarbu kokį profesinį kelią pasirenki: „Antrepreneriškas mąstymas – VU Verslo mokyklos raktažodis. Mums svarbu parodyti, kad tai nėra vien verslo kūrimo įgūdis. Tai – gebėjimas greitai reaguoti į pokyčius ir ieškoti naujų galimybių“.
Temos, skatinančios pokyčius ir lankstumą
Pasak S. G. Vileito, šiuo metu žmonės ieško atsakymų į drąsius klausimus – kaip keisti karjerą, kaip nebijoti dirbtinio intelekto, kaip kurti vertę, kai aplinka nuolat keičiasi? „Į šias tendencijas atsižvelgiame ir „Alter Ego“ tinklalaidėje, kviesdami pašnekovus iš skirtingų krypčių ir veiklų“, – sako ji.
Artimiausiuose epizoduose klausytojai galės išgirti pašnekovus, kurie nebijojo pradėti nuo nulio arba pakeitė kryptį jau būdami įsitvirtinę savo profesijoje. „Manau, kad dabar tai viena aktualiausių temų – kaip išlikti lankstiems, kūrybiškiems ir neprarasti drąsos pokyčiams. Žinoma, su pašnekovais pabrėšime antreprenerystės kompetenciją, be kurios sunku įsivaizduoti darbinę ateitį“, – pasakoja tinklalaidės vedėja.
Vienas ryškiausių VU Verslo mokyklos tinklalaidės bruožų – unikalus klausimas apie kiekvieno pašnekovo „alter ego“. „Tinklalaidės svečių prašome įvardyti savo „alter ego” karjeroje – tą vidinį personažą, kuris vedė per pokyčius. Šis klausimas atveria kitokį, psichologinį kampą, apie kurį kitose tinklalaidėse girdime mažiau“, – aiškina tinklalaidininkė Sandra Gabrielė Vileito.
Istorijos, kurios įsimins ilgam
Sandra Gabrielė atvira – kiekvienas pašnekovas paliks įspūdį. „Prisiminus kiekvieną pokalbį, būtų galima įvardinti bent po kelias požiūrį keičiančias ar tiesiog įžvalgumu stebinančias citatas“, – šypsosi ji.
Pasak tinklalaidės vedėjos ir VU Verslo mokyklos Rinkodaros ir komunikacijos vadovės, pasakodami apie vaikystę daugelis „Alter Ego“ pašnekovų pamini natūraliai iškilusias lyderiavimo, inovatoriškumo, kartais ir maištingumo savybes, bendruomenę, kurią burdavo aplink save ir kuri padėjo judėti priekin.
O ir pašnekovų karjeros kelionių pradžios būna išties kūrybiškos: „Savo žurnalo kūrimas ir platinimas kaimynams, rinkodara picerijai, kuri už darbus atsiskaitydavo picomis, vieno pirmųjų tuo metu maisto tinklaraščio kūrimas, fokusų mokymasis, salotų iš daržo pardavimai“, – pasakoja S. G. Vileito.
Klausytojų favoritai
Didelio susidomėjimo sulaukė epizodas su VU Verslo mokyklos direktore Dr. Birute Miškiniene. „Šis pokalbis pasiekė net 43 tūkst. peržiūrų, ir tai turbūt susiję su netikėtais pašnekovės istorijos posūkiais – nuo fizikos mokytojos, vėliau 26-erių mokyklos pavaduotojos karjeros iki vadovavimo pirmai ir geriausiai Lietuvoje Verslo mokyklai“, – dalinasi tinklalaidės kūrėja.
Kitas klausytojų pamėgtas „Alter Ego“ tinklalaidės svečias – Povilas Klusaitis, „Fantazijos.lt“ vadovas. Jo istorija įsimena šmaikštumu, laisvumu ir tuo, kaip svajonė tapti krepšininku, vėliau – fokusininku, virto vienos pirmųjų Lietuvoje internetinių parduotuvių verslu.
„Alter Ego“ klausytojus jungia vienas bendras bruožas
Auditorija – plati, tačiau ją vienija bendras bruožas. „Mūsų klausytojai – smalsūs žmonės, kurie nori nuolat tobulėti“, – sako pašnekovė. Tarp jų ir jaunuoliai, ieškantys atsakymų ir savo kelio, ir daugiau patirties sukaupę žmonės, kurie klausydami tinklalaidės „Alter Ego“ atranda naujų idėjų ir įsikvepia pokyčiams.
„Pastebime, kad „Alter Ego“ daugiausiai klauso žmonės, kurie domisi karjeros pokyčiais, antrepreneryste, kūrybiškumu ir profesiniu tobulėjimu“, – priduria ji.
„Alter Ego“ tinklalaidė suteikia erdvę tikroms karjeros istorijoms, kurios padeda geriau suprasti antrepreneriško mąstymo svarbą šiandienos pasaulyje – jis gali tapti stipriausiu palydovu bet kuriame karjeros ar net gyvenimo etape. Tai turinys žmonėms, kurie ieško atsakymų ir nori drąsiau žengti į profesinius pokyčius.