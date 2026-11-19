„Aš manau, kad rimtesnė peržiūra, tiek taupymo, tiek papildomų šaltinių paieškos, bus daroma pavasarį, jau galvojant apie 2028 metų biudžetą. Nes jeigu mes nieko nepadarysime, problemų bus gerokai daugiau, deficitas dar labiau augs, ir tai, ką sako valstybės kontrolierė, gali tapti realiais skaičiais“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Sysas.
Pasak jo, siekiant suvaldyti augantį biudžeto deficitą, būtina peržiūrėti viešojo sektoriaus išlaidas ir atsisakyti nebūtinų pirkimų.
„Reikia peržiūrėti visas išlaidas, ypač viešajame sektoriuje, taupyti, mokymus organizuoti, naujas programas pirkti tik tada, kai tikrai reikia, o ne tam, kad tik įsisavintume vienai ar kitai sričiai skirtas lėšas“, – teigė parlamentaras.
Vis dėlto A. Sysas pažymėjo, kad šie pokyčiai dar nebus įtraukti į šiuo metu Seime svarstomą 2027 m. valstybės biudžetą, nes išlaidų peržiūrai reikia daugiau laiko.
Anot jo, koalicinėje taryboje jau sutarta diskusijas dėl galimų taupymo priemonių pradėti per Seimo posėdžių pertrauką.
Kaip skelbė ELTA, Seime svarstomame 2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Valstybės kontrolė (VK) savo išvadoje dėl biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau nei prognozuoja Vyriausybė ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. BVP.