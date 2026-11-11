Sysas: verslo liudijimų peržiūrai reikia politinės valios

„Čia reikia ryžtingų žingsnių ir tam reikia politinės valios“, – trečiadienį komitete svarstant kitų metų biudžeto projektą pareiškė jis.
„Jeigu mes kalbame apie verslo liudijimus, noriu apgint Finansų ministeriją. Čia pirmiausia Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbas. Jie prikūrė tiek verslo rūšių, kurios šiandien gyvuoja Lietuvoje“, – pareiškė jis.
Pasak A. Syso, jis ne kartą kreipėsi į valstybės institucijas dėl verslo liudijimų revizijos: „Ne vieną kartą ir nuo komiteto, ir asmeniškai kreipiausi, kad tas reikalas būtų sutvarkytas. Deja, kol kas trypčiojame vietoje, – kalbėjo A. Sysas. – Visiškai sutinku, kad jeigu nepadarysime vidinių reformų ir netaupysim, tai čia mūsų sėdėjimas deficito (fiskalinio deficito – BNS) nesumažins. Akivaizdu“.
BNS anksčiau rašė, kad A. Sysas siūlė su verslo liudijimais ar individualia veikla dirbančius gyventojus įpareigoti naudoti kasos aparatus, tačiau Finansų ministerija pavasarį tikino, kad tai nėra prioritetas.
VMI duomenimis, šiemet su verslo liudijimais dirba apie 78,5 tūkst., o pernai – 106,7 tūkst. gyventojų, o individualiai pagal pažymą – atitinkamai 263,4 tūkst. ir 303,3 tūkst.