Sysas kritikuoja opozicijos siūlymą: „Patys konservatoriai po to užlips ant to grėblio“

„Vertinu neigiamai, pavadinčiau čia grėblio įstatymu, nes patys konservatoriai po to užlips ant to grėblio“, – LRT radijui pirmadienį sakė A. Sysas.
Anot jo, valstybės finansai ir išlaidos ir taip yra apribotos, pavyzdžiui, ES šalims narėms taikomu Mastrichto kriterijumi.
„Yra kriterijai, kurių turime laikytis. Nuo to, kad įsirašysime 45 proc., o po to staigiai reikės kažką padaryti ir patys papildomą sau problemą sukelsime, – teigė A. Sysas. – Būtų gerai, kad kolegos, kai yra valdžioje, tokius įstatymus priiminėtų.“
Kaip rašė BNS, liberalai ir konservatoriai praėjusią savaitę įregistravo Fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, numatančias, kad valstybės skola negalėtų viršyti 45 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Premjeras Mindaugas Sinkevičius tokią idėją taip pat kritikavo – jo teigimu, toks politinis susitarimas galimas su sąlyga, jeigu lubos būtų įvestos ir deficitui, ir viešojo sektoriaus išlaidoms.
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